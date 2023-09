Íñigo Martínez acabó 'tocado' tras su estreno como titular en Mallorca

El central se marchó de Son Moix 'picado' con su actuación y el empate del equipo Varios compañeros trataron de levantarle el ánimo durante el regreso a Barcelona

A sus 32 años, Íñigo Martínez no necesita que nadie le diga nada para calibrar cómo han ido las cosas. El central vasco tuvo en Mallorca su primera oportunidad como titular en el Barça, una noche que no terminó de aprovechar para poner de manifiesto todo su potencial. Los errores defensivos del equipo y el empate a dos dejaron al ex del Athletic con una sensación de frustración que no pudo ocultar tras el pitido final.

Las cosas no le salieron al zaguero como deseaba. Más allá del primer gol, donde el error fue de Ter Stegen, Íñigo y Araujo estuvieron muy inocentes en la acción del 2-1, gol que a la larga lastraría al elenco de Xavi, capaz únicamente de llevarse un punto del feudo mallorquinista.

Sustituido por Kounde en el minuto 78, Íñigo dio ya en el banquillo alguna muestra de su descontento con la situación. El equipo no estaba sacando el partido adelante y, además, su actuación había dejado alguna que otra duda. Es del todo entendible que el central no esté todavía al cien por cien tras su largo período de inactividad, pero la realidad es que, ambicioso, Íñigo esperaba poder impresionar en sus primer partido como titular. No fue así. Ya en el vestuario sí fue más palpable su rostro de poca satisfacción.

Varios compañeros se percataron del decorado y trataron de animar al central con gestos cariñosos. Por supuesto, nadie le hizo ninguna crítica ni nadie le responsabilizaba del empate. Pero el vasco no necesita que nadie le diga nada para saber si ha estado o no a su mejor nivel. De ahí que se le viera algo ausente y pensativo de regreso a Barcelona.