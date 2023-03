Ansu, situación límite

El atacante formado en La Masia ha sido titular solo en dos de los últimos 11 partidos y no se siente protagonista en el tramo decisivo del curso Con dos goles en lo que llevamos de 2023, en principio, con la Liga más que encarrilada (+12 sobre el segundo) tendrá más oportunidades en los 12 encuentros que quedan

Ansu Fati no termina de carburar. El atacante formado en La Masia hace muchos meses que regresó tras su 'via crucis' con la rodilla. A priori, según ha deslizado su entorno y el propio futbolista, igual o incluso mejor a nivel físico que antes de toda la travesía por el desierto que tuvo que sufrir. Pero, llegados al punto culminante de la temporada, la sensación es que el delantero no acaba de encontrar ese punto de explosividad y de confianza.

Y eso se traduce en que Xavi no acaba de apostar por él con regularidad. Y eso, a su vez, se traduce en que suma dos titularidades únicamente en los últimos 11 partidos oficiales del Barça. En un 18% de los encuentros ha salido de inicio el jugador de origen guineano.

La masa social azulgrana, en general, lo sigue teniendo entre sus favoritos. La poca paciencia que se tiene con otros futbolistas (por los que se ha pagado un alto traspaso) se transforma en esperanza con Fati. Normal. La gente es consciente de todo por lo que ha pasado el canterano. Pero lo que necesita para alcanzar ese ritmo de juego es enlazar partidos y protagonismo. Y ahora mismo se antoja complicado.

MÁS OPORTUNIDADES

Quizás hay algo más de luz con el contexto en Liga. Ese colchón de 12 puntos y el hecho de que el título esté bastante encarrilado se puede transformar en más rotaciones. Y más oportunidades para los Eric, Marcos, Jordi Alba, Ferran o Ansu, a los que les está costando más entrar.

Ansu Fati tuvo en sus botas el segundo del Barça | LaLiga

Echando otro vistazo a los números del delantero, en lo que llevamos de 2023 son cinco titularidades en 19 encuentros oficiales (un 26% del total). Lleva dos meses sin marcar (desde el 19 de enero contra el Getafe). En el horizonte planea la opción de una venta en verano. El caso es que en el actual contexto económico, apenas hay un puñado de jugadores intocables (Araujo, Gavi, Pedri, Frenkie, Balde, Kounde y Lewandowski).

Cabe recordar que en el caso de Ansu una venta supondría un beneficio neto total al no haber pagado el club traspaso alguno por él. Como en el caso de Christensen. Queda mucho, por supuesto, y en los próximos meses todo puede dar muchas vueltas. De momento, tiene 13 (o 14, si se llega a al final de Copa) partidos por delante el canterano para levantarse.