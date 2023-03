Así ha gestionado Xavi las rotaciones

Ter Stegen, Kounde, Balde y Sergio Busquets no se han perdido ni un minuto de los últimos cuatro partidos del FC Barcelona Christensen, Araujo, Gavi y Lewandowski también han tenido mucho protagonismo, pero se han perdido alguna "final" del mes de marzo por lesión o sanción

El FC Barcelona ha respondido con cuatro victorias consecutivas, dos de ellas contra el Real Madrid, a su peor semana en lo que llevamos de 2023. Hace exactamente un mes, el conjunto azulgrana encadenó dos derrotas consecutivas, la primera en Old Trafford y la segunda en el estadio al Almería. Especialmente dolorosa fue, por lo que conllevó y significó, la enésima decepción continental. Los de Xavi, sin embargo, encontraron la fórmula para superar el mal momento y han llegado al parón de selecciones de finales de marzo con una situación inmejorable en Liga y bastante cómoda en Copa.

En los últimos cuatro partidos, “la hora de la verdad”, el técnico egarense ha confiado ciegamente en un número determinado de futbolistas. Para empezar, Marc-André ter Stegen lo ha jugado absolutamente todo (360 minutos). No ha sido el único: Jules Kounde, Alejandro Balde y Sergio Busquets tampoco se han perdido ni un segundo de los dos clásicos ni de los encuentros ante el Valencia en el Spotify Camp Nou y contra el Athletic Club en San Mamés, mientras que Raphinha ha sido titular en todos estos partidos, aunque no ha acabado ninguno (en total, 322 minutos). Frenkie de Jong (315’) tampoco se ha ‘movido’ del once inicial, aunque tuvo que ser sustituido en el descanso del Barça-Valencia por precaución.

En otro grupo de futbolistas encontramos a varios efectivos que, si no hubiera sido por sanción o lesión, también hubieran sido intocables para Xavi. Andreas Christensen (270’) se perdió el clásico de Copa en el Bernabéu por molestias en el tobillo, Ronald Araujo (239’) no pudo jugar en San Mamés tras ser expulsado frente al Valencia, Gavi (270’) fue baja contra los ‘ches’ por acumulación de tarjetas amarillas y Robert Lewandowski (180’) no estuvo a disposición hasta el viaje a Bilbao por culpa de una sobrecarga en el bíceps femoral del muslo izquierdo. Pedri y Ousmane Dembélé, cabe recordar, han visto todos estos compromisos desde la enfermería.

Los comodines

Si hacen cuentas verán que solo falta un jugador para completar una alineación. En este caso, Xavi ha ido variando de ‘comodín’. Sergi Roberto (245’) y Franck Kessie (166’), los héroes del clásico, han aprovechado las bajas para ganar mucho protagonismo; Ferran Torres (255’) ha sido titular en todos los duelos menos el clásico de Liga; Ansu Fati (90’) tuvo su oportunidad contra el Valencia, pero en el resto de envites ha salido desde el banquillo; Marcos Alonso (126’), por último, jugó muy bien en el centro de la zaga en la triunfo copero en el Bernabéu, pero desde entonces ha tenido un papel residual.

Los jugadores con menos oportunidades después de la eliminación de la Europa League han sido Eric Garcia (9’), Ángel Alarcón (4’), Jordi Alba, Pablo Torre e Iñaki Peña. Los últimos tres no han disputado ni un minuto en los últimos cuatro partidos. Veremos si la cómoda situación en Liga del Barça les permite participar con más regularidad antes del final de la temporada.