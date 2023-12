Alucinan con 'Iceman' Christensen

El danés, admirado por compañeros y 'staff' por su discreción y profesionalidad El cuerpo técnico valora especialmente su gran partido ante el Atlético sin poder ni calentar

Andreas Christensen es una especie de robot competitivo. Así lo ven en el vestuario del Barça. El danés, un tipo discreto, tiene a sus compañeros y cuerpo técnico alucinados por su extrema profesionalidad. Su rendimiento desde el primer día ha sido excelso y ni siquiera algunas suplencias en las últimas semanas le han hecho bajar lo más mínimo su nivel. Ante el Atlético volvió a demostrarlo y lo hizo además sin poder ni calentar, motivo por el que el 'staff' aún le da más mérito a la regularidad del ex del Chelsea.

Figura clave en la solidez defensiva mostrada el curso pasado, Christensen ha visto como Xavi escogía a Íñigo Martínez en algunos partidos grandes esta temporada. Sin cometer un solo error, el danés se ha visto relegado. En vez de bajar los brazos o poner mala cara, el zaguero ha seguido exactamente con la misma actitud. Dentro y fuera de los terrenos de juego. Es precisamente esto lo que más ha llamado la atención de sus compañeros. Frío y discreto, Andreas no ha pedido explicaciones. Solo trabajo y más trabajo. En una entrevista al medio danés 'Sport TV2', el defensa admitió sentirse frustrado por no jugar ante el Porto, pero sin llegar a quejarse por el cambio de su situación.

Este domingo, su constancia tuvo premio. Íñigo se lesionó en el calentamiento y Andreas tuvo que jugar un envite de máxima exigencia sin calentar. Gracias a estar siempre preparado en vez de perder tiempo pensando en cosas que no controla, el defensa volvió a rozar la perfección. El cuerpo técnico quedó impresionado. No por el nivel del jugador, sino por ser capaz de mantener su gran rendimiento ante una circunstancia poco favorable.

Andreas Christensen, junto a Bellingham | EFE

El mejor pasador de las cinco grandes ligas europeas

"Fue un poco caótico. No pude ni calentar. Estaba yendo para dentro, me llamaron y me tuve que poner la camiseta de jugar en vez de la sudadera. Me llevó 20 minutos de partido el poder calentar un poco", aseguró el danés tras el triunfo frente al Atlético.

Hay que recrodar que los registros del nórdico siguen siendo espectaculares. Valga como ejemplo el dato que reveló en las últimas horas 'WhoSocred'. En las cinco grandes ligas europeas no hay ni un solo jugador que haya disputado al menos 10 partidos que tenga mejor porcentaje de acierto en el pase que Christensen (95,7%). Dicho registro no hace más que ilustrar la pulcritud del defensa en la salida de balón del elenco azulgrana.

Ahora, con la lesión de Íñigo, Andreas volverá a la titularidad como mínimo hasta final de 2023. El objetivo del danés será mantenerse en sus niveles de rendimiento para que, cuando regrese el vasco, a Xavi se le haga muy complicado encontrar algún argumento como para sentar al ex del Chelsea.