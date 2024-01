Pol Valera: "En el Barça el error está muy penado"

Pol Valera cumplirá esta semana su primer año como jugador del Barça, después de adelantar su llegada unos meses en un momento complicado en el primer equipo azulgrana por la grave lesión de Haniel Langaro y por un problema serio de Tim N'Guessan en una mano.

Los planes iniciales eran que el central catalán se hubiese incorporado el pasado verano al Barça, pero tuvo que acelerar su adaptación hasta el punto de que en la semana de su presentación ya disputó su primer partido y además contra su equipo de siempre, el Fraikin Granollers.

La grave lesión de Domen Makuc en la pretemporada lo dejó como único central puro del equipo y, pese a su excelente actuación en la Super Globe, lo cierto es que le ha faltado regularidad. De todo ello habla el internacional español en una larga entrevista a los medios del club que reproducimos en SPORT.

¿Cómo se siente un año después de coger el tren del Barça?

Muy contento y sigo pensando que volvería a tomar la decisión de venir. Aquí todo el mundo me ha ayudado mucho desde el primer momento, desde los compañeros hasta el staff. Es difícil estar aquí, porque hay mucha presión. Como dicen, llevar la camiseta del Barça no es fácil. Sin embargo, cada jugador busca dificultades y competencia, cosas que tenemos aquí. Al final, estás compitiendo por todo, queriéndolo ganar todo y sabes que el camino no es sencillo.

¿Qué es lo que más le ha costado?

Pasar de un equipo donde tenía la mayor parte del protagonismo y un papel muy elevado a estar a otro donde el objetivo es sumar, porque en el Barça lo más importante es unir recursos. Este cambio al principio me costó. Tampoco es fácil adaptarse al completo el primer año, pero poco a poco lo estoy consiguiendo. Cada vez me encuentro mejor y estoy seguro de que acabaré muy bien aquí.

Pol Valera es ambicioso y se exige más / FCB

¿Cómo ha gestionado este cambio?

Con paciencia, mucho trabajo y escuchando a los compañeros. Muchos de ellos son muy experimentados y llevan mucho tiempo aquí. Y me han dicho que en el Barça necesitas un proceso. Ya te digo, los cambios no son fáciles. Tienes que adaptarte a un nuevo sistema de juego, los nuevos compañeros necesitan que aportes cosas diferentes... Tienes que aprender esto. En Granollers llevaba toda la vida con los mismos y aquí apenas un año. Además, en mi posición de central tienes que saber qué quiere y qué busca cada compañero.

¿Qué te dice Carlos Ortega al respecto?

Me pide verticalidad, que haga jugar al equipo, que sepa en cada momento qué debo hacer y que no pierda balones. Como es normal, me exige que ofrezca un nivel alto y que apriete el acelerador al máximo. En los entrenamientos y en los partidos todos vamos a muerte, no se perdona ni un solo minuto. Esta es la mejor manera de aprender a diario y de hacer que el equipo sea cada día más competitivo.

"La primera parte de la temporada no ha sido como esperaba"

¿Cómo valora su temporada hasta el momento?

La primera parte no ha sido como esperaba. Con la lesión de Makuc he jugado muchos minutos en este primer tramo de la temporada cuando en teoría tendría que haber ido entrenando poco a poco en la rotación. El equipo está muy bien, es líder en todas las competiciones... Haciendo un repaso, podría decir que lo que más he aportado ha sido disciplina, orden en el juego, sobre todo en el pívot y, en ciertos momentos, verticalidad.

Este sábado llega un partido clave contra el Bidasoa Irún, el segundo clasificado en la Liga Plenitude ASOBAL. ¿Cómo se ve de cara al encuentro y cómo ves al equipo?

Yo, personalmente, llevo desde Navidad trabajando mucho para llegar a esta segunda vuelta de la mejor manera y poder terminar el tramo final de la temporada, el más bonito, del mejor modo posible. En conjunto, ya hemos hecho algunos entrenamientos y las sensaciones, cada vez más, son muy positivas. Todo el mundo está muy motivado y sabemos que en este próximo partido nos jugamos mucho. El Bidasoa es un rival muy difícil, con un sistema de juego muy complicado y por cómo nos juegan; nos empataron. Hace tiempo que hablamos con los compañeros de este partido y tenemos muchas ganas. Seguro el sábado el choque será muy bonito.

Pol Valera, defendido por Ludovic Fàbregas / EFE

¿Cree que esto puede mejorar la moral del vestuario?

Aún faltan algunos jugadores por llegar del Europeo, pero cuando vuelvan seguro que lo harán muy bien. Al fin y al cabo, vienen de jugar la máxima competición continental y vendrán, espero, como un cohete.

¿Cómo ha afrontado el salto de calidad?

Cuesta, porque antes tenía una carta de libertad para poder hacer muchas cosas y el nivel de confianza era más alto. También es cierto que cuando firmas por el Barça sabes que habrá mucha exigencia, que es el mejor club del mundo y que el error está muy penado. Por tanto, se pierde confianza, pero se gana exigencia y no se perdona nada, ni un disparo.

"En el Barça se espera que ganes todos los campeonatos y, si no lo haces, es un fracaso"

¿Cómo gestiona emocionalmente el poder ganar todos los títulos cada año?

De momento, lo gestiono bien. Es cierto que en Granollers era muy difícil poder optar a títulos. Sí se optaba a llegar a las grandes finales, pero ahí estaba el Barça como rival. Aquí la presión siempre está ahí. Se espera que se ganen todos los campeonatos y, si no lo haces, es un fracaso. El grupo está muy tranquilo y sabe que si todos hacemos nuestro trabajo, todo va a salir bien.

¿Qué metas personales tiene para lo que queda de curso?

No soy una persona de ponerme muchas metas. Soy más de trabajar el día a día e ir obteniendo los resultados a los que puedo optar. En cualquier caso, algunos objetivos serían sellar la Liga, ganar la Copa del Rey, quedar líderes de grupo en la Champions y, a ser posible, llegar a la Final Four.

Valera, el pasado verano en su primera pretemporada con el Barça / FCB

¿Qué puede esperar el aficionado azulgrana de Pol Valera en 2024?

Un paso adelante respecto a 2023. Espero demostrar este año el potencial que tengo. Además, los culés pueden esperar de mí un gran sacrificio para ayudar en la mayor medida posible al equipo.

¿Y al equipo cómo lo ve?

Muy bien. Todo el mundo está muy motivado. La primera vuelta ha sido muy dura con muchos partidos y ahora afrontamos el segundo tramo, que para mí es el más vistoso. Se aproximan las grandes finales, los partidos decisivos y eso hace que el nivel de motivación sea aún más alto.

¿Nota el apoyo del Palau?

Pues sí. Siento que hay mucho afecto y la afición está mucho por el equipo. Cuando era pequeño ya iba al Palau y sé que cuando lleguen las citas importantes estará como en 2023 y en el resto de años pasados.