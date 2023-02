Pol Valera: "No tuve dudas, en el Barça se crece y se aspira a todo"

"Me tengo que focalizar en la posición de central, pero soy polivalente" "Me tengo que adaptar lo más rápido posible para poder competir al máximo".

Pol Valera fue presentado oficialmente este martes en las instalaciones de la Ciutat Esportiva Joan Gamper como nuevo jugador del FC Barcelona. El central de La Garriga es ya a todas luces jugador del Barça, aunque firmó su contrato hasta el 2026 el pasado 1 de febrero y debutó con el equipo este viernes precisamente frente al que ha sido si equipo de toda la vida, el Fraikin Granollers (22-37).

Pero no ha sido hasta este martes cuando el ya jugador azulgrana ha explicado a la prensa sus sensaciones en llegar al Barça, sus sentimientos hacia su exclub y sus objetivos de cara a su nueva etapa como balugrana.

Valera, un jugador muy polivalente, ha adelantado su llegada al Barça, prevista para el próximo verano, pero finalmente las lesiones de Haniel Langaro y Tim N'Guessan obligaron al equipo de Carlos Ortega a adelantar su fichaje para afrontar la segunda parte de la temporada.

Pol vivió una semana de infarto con la llamada a última hora de la seleccionador Jordi Ribera para afrontar la última fase del Mundial tras la lesión de Ian Terrafeta y la posterior llamada del Barça teniendo que tomar la decisión antes de lo previsto.

En primera instancia Pol se mostró "muy agradecido por la oportunidad. Es un tren que pasa una vez y hay que aprovechar. Quiero ayudar al equipo en todo lo que pueda", confesó.

Reconoció que es un equipo al que no se le puede decir que no: "El Barça compite por todo. Desde pequeño que era seguidor del Barça y cuando optas a todas las competiciones y a todos los títulos que es lo que quieres como jugador no puedes decir que no".

Posición en el equipo

Hay dudas respecto al rol que tendrá Pol en el equipo. En principio es un central polivalente que puede jugar también de lateral izquierdo si así lo requieren las circunstancias, sin embargo, el propio jugador aseguró que "he hablado con Carlos y en principio me tengo que focalizar más en el tema de central, aunque me considero muy polivalente". Lo que tiene claro es que "me tengo que adaptar lo más rápido posible para poder competir al máximo".

De líder a recién llegado

Pol asume que en el Barça será diferente su rol en el equipo. Ya no será el líder en el que se convirtió en el Fraikin Granollers: "Estábamos acostumbrados a que el final de esta temporada jugaba mucho en el Granollers pero costó mucho ganarme la confianza del entrenador y del puesto de central así que ahora vengo con la intención sobre todo lo que resta de temporada de adaptarme al equipo y ganarme los minutos que tengan que ser con trabajo y paciencia".

Otras ofertas

Preguntado por si tenía otras ofertas al margen de la del Barça, Pol confesó que no tenía intención de cambiar de aires: "Tenía dos años de contrato con el Granollers y sí que había algún equipo que había preguntado por mi pero mi intención era cumplir contrato con el Granollers".

Debut Champions

Uno de los cambios que más notará Pol a su llegada al Barça será su debut en la Champions, competición que nunca ha jugado y que se muestra ilusionado en hacerlo en adelante: "Es un cambio muy grande. Ya lo fue jugar con el Granollers la European League. Como jugador es un sueño poder jugar la máxima competición a la que se puede aspirar como es la Champions. Si todo va bien debutaré el jueves (ante el Elverum) y estoy muy ilusionado de poder entrar en esta competición".

Pese a haber crecido en el Granollers, nunca dudó en irse al Barça

Es un cambio muy grande, como independizarse de los padres pero a nivel deportivo, así ha vivido este paso Pol Valera, pero no dudó en dar el paso: "Es muy difícil tener dudas cuando te llama al Barça, para mí es el mejor equipo del mundo y un club del que fui seguidor de pequeño. A nivel deportivo no tuve ninguna duda. En este equipo se crece y aspiras a todo. Pero fue emotivo porque el Granollers es mi casa, el club donde me he formado, donde he crecido y donde me lo han enseñado todo. Hay una parte de tristeza porque cuando marchas de casa es triste pero feliz de poder haberlo disfrutado y venir a un sitio como este".

En la presentación Pol estuvo estuvo acompañado por el directivo responsable de la sección, Joan Solé y del entrenador Carlos Ortega.