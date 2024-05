¿Trueque? El Nápoles revisa los 'cromos' del Barça por Kvaratskhelia

Pese a las dificultades económicas que atraviesa el Barça, siguen sonando varios nombres como posibles refuerzos del conjunto azulgrana de cara a la próxima temporada. Khvicha Kvaratskhelia, del Nápoles, ha sido vinculado varias veces al club catalán. En Italia aseguran que el Barça sigue con atención al georgiano y que el Nápoles podría estar dispuesto a plantearse una operación si entraran en ella algunos de los jugadores azulgranas que son del agrado del club italiano.

Valorado en 80 millones de euros en 'Transfermarkt', el extremo georgiano tiene contrato hasta 2027, por lo que el Nápoles tiene la sartén por el mango a la hora de negociar cualquier operación. En Italia aseguran que tanto Fermín López como Ferran Torres serían dos piezas que supuestamente gustarían al equipo napolitano y que para el Barça no serían totalmente intransferibles. De hecho, en la situación actual, el Barça escucha ofertas por casi cualquier jugador de la plantilla.

Tanto el onubense como el valenciano servirían únicamente para abaratar un hipotético traspaso, ya que su valor de mercado es inferior al de Kvaratskhelia, que este año ya fue rival del Barça en los octavos de final de la Champions. A decir verdad, el georgiano no sacó su mejor versión en la eliminatoria contra el equipo de Xavi Hernández.

El Nápoles no jugará la próxima Champions

Kvaratskhelia, que suma 10 goles y nueve asistencias en el presente curso, sabe que si sigue en Nápoles el próximo año no podrá disputar la máxima competición continental de clubes, motivo por el cual se estaría planteando una salida. Además, la prensa italiana asegura que incluso se han producido en los últimos meses contactos informales entre el agente del jugador y miembros de peso del Barça.

En cualquier caso, no parece que ni Fermín ni Ferran vayan a moverse del Barça este verano. El primero no deja de crecer y ya suma ocho goles en lo que va de curso, siendo el quinto máximo realizador de la plantilla. Por su parte, el ex del Manchester City es el segundo máximo goleador del equipo con 11 dianas. Pese a que su última lesión le ha restado protagonismo en este tramo final de curso, el valenciano ya ha demostrado su capacidad de luchar y revertir las adversidades, por lo que todo apunta a que seguirá en Can Barça dispuesto a seguir peleando por minutos.