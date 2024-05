El increíble precio de las entradas para ver el Borussia Dortmund - PSG

El Borussia Dortmund alcanzó las semifinales de la UEFA Champions League tras dejar atrás al Atlético de Madrid en los cuartos. Es más, el partido decisivo se disputó en su casa, el Signal Iduna Park. Un estadio que siempre responde y ante el PSG, no ha sido menos. ¡Hasta 600.000 peticiones de entradas le llegaron al conjunto alemán!

La postal que se pudo disfrutar durante el partido fue espectacular y es que el famoso 'muro amarillo' del Borussia Dortmund se volvió a vestir de gala para recibir al conjunto parisino de Luis Enrique. 81.365 es la cifra oficial que da la Bundesliga sobre la capacidad del estadio, una cifra que parece corta cuando está lleno hasta la bandera.

Sin duda, un empuje más el que le brinda su afición al equipo de Edin Terzic. Nada más empezar el encuentro, los futbolistas se dirigieron hacia allí para agradecer el apoyo recibido durante las horas previas y toda la temporada.

PRECIOS DE LAS ENTRADAS 'POPULARES'

El fútbol alemán siempre se ha desmarcado del resto de las grandes ligas en el precio de sus entradas. La Bundesliga, a diferencia del resto, apuesta por llenar sus estadios con precios para todos los públicos, algo que el Borussia Dortmund también ha querido trasladar a la Champions League.

Y es que como ha apuntado Movistar plus en la previa del partido, las entradas para los menores de edad estaban disponibles desde los 12 euros, 18 en caso de los de más de 18. El precio de los tickets más caros no llegaba a los 80 euros, una cantidad que permite crear un ambiente sin igual. Ni una silla sin espectador en el signal Iduna Park.