Pau Cubarsí pudo recalar en el Manchester City previo paso por el Girona, club desde el que recaló en la disciplina del Barça. Según el podcast "Barça reservat", al central del FC Barcelona, debutante en el primer equipo azulgrana esta temporada, le ofrecieron la posibilidad de fichar por el equipo de Montilivi y, en el futuro, dar el salto al conjunto que dirige Pep Guardiola desde la temporada 2016-17.

Los hechos tuvieron lugar en 2023, cuando el Girona se fijó en el jugador canterano del Barça. El director deportivo del conjunto rojiblanco, Quique Cárcel, se reunió con los representantes de Cubarsí para explorar las opciones de un fichajes que iba a ser para el primer equipo pese a pertenecer el zaguero a la disciplina del Juvenil B.

La operación, de todas formas, no avanzó por no tener la conformidad de Cubarsí. Al jugador, que llegó a la disciplina barcelonista en 2018 procedente del Girona, no acabó de convencer la idea y lo apostó todo por el Barça. Y le salió bien porque el 18 de enero pasado alcanzó el objetivo de debutar con el primer equipo, en un partido de Copa contra Unionistas de Salamanca (1-3).

Desde entonces, Cubarsí suma 19 partidos con el Barça, en los que ha dado una asistencia, ha visto cinco tarjetas amarillas y ha acumulado 1.503 minutos. De momento, es el último canterano que ha hecho debutar Xavi Hernández. El técnico egarense, desde noviembre de 2021, ha dado oportunidades a 15 jugadores procedentes del filial.