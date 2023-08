El Barça golea al Granollers y se lleva su 23ª Supercopa de Catalunya

Los blaugranas se proclamaron campeones en un partido donde superaron a los vallesanos por 29-47 Los de Rama, repletos de jóvenes, tenían en mente el duelo clave del sábado para entrar en la fase de grupos de la Liga Europea EHF

El FC Barcelona se impuso al Fraikin BM Granollers por 29 a 47 en el partido correspondiente a la final de la Supercopa de Catalunya de este martes, título que el conjunto azulgrana ha ganado hasta en 23 ocasiones.

FICHA TÉCNICA Supercopa Catalunya GRA 29 ________________ 47 FCB ALINEACIONES Fraikin BM Granollers, 29 Pol Amores (Èric Romero), Biel Valera (1), Ferran Castillo (3), Gerard Domingo (5), Pablo Guijarro (1), Víctor Romero (8, 1p), Bernat Povill (1) -equipo inicial-; Pau López (3, 1p), Chaves, Massa (3), Nil Orts (2), Jan Duran (1p) y Carreño (1). FC Barcelona, 47 Nielsen (Gonzalo), Mem (2), N’Guessan (3), Carlsbogard (1), Rodríguez (3), Aleix Gómez (12, 2p), Wanne (4, 1p) -equipo inicial-; Pol Valera (2), Gallego (3), Janc (2), Petrus, Zarzuela (4), Djordje Cikusa, Petar Cikusa (4), Langaro (3), Ian Barrufet (3) y Richardson (1p). Parciales 3-2, 6-6, 11-7, 15-8, 19-11, 22-14 (descanso); 25-16, 30-17, 34-19, 38-21, 44-25 y 47-29 (final). Árbitros Andreu Marín Lorente e Ignacio García Serradilla. Exclusiones Orts, Duran y López (Granollers) / Petrus (Barça).

El derbi catalán arrancó con el Granollers anotando el primer gol del encuentro, pero el Barça reaccionó inmediatamente y se puso por delante en el marcador en el segundo minuto del partido. La respuesta del Fraikin no tardó en llegar y un intercambio de goles colocó el partido en un 6 a 6 en el 10’. Pero Aleix Gómez, imparable en banda derecha, volvió a otorgar la ventaja del lado azulgrana.

Aun cuando el Barça ensanchó más el marcador, el equipo vallesano se mostró persistente y con las ideas claras, pero la holgada experiencia de los de Carlos Ortega mantuvo por delante a los azulgranas y Nielsen fue decisivo para frenar los intentos de los de Antonio Rama.

El Barça no levantó el pie del acelerador y no perdonó los errores de un Fraikin repleto de jóvenes debutantes que vio como el marcador reflejaba un contundente 16 a 8 en el 21' de partido. Pese no tener el resultado de cara, el cuadro blanquiazul lo intentó sin premio ante un Barça eficaz de cara a portería. En el segundo tiempo, que empezó con un 22 a 14 a favor del combinado azulgrana, los de Ortega no dieron tregua y ampliaron la diferencia de goles a trece en un partido de ida y vuelta. Una buena actuación de Pérez de Vargas, que le costó parar un Víctor Romero incansable, ayudó al equipo a alcanzar el ecuador del segundo tiempo con un concluyente 34 a 19.

El conjunto azulgrana, cómodo en las transiciones, empujó al combinado blanquiazul a intentarlo por dentro pero también con el tiro exterior, pero un resultado de 44 a 25 en el 25’ de choque fue ya insalvable para los de Mata, que lo intentaron durante todo el encuentro y al final consiguieron perforar 29 veces la portería azulgrana, por las 47 de los del Barça, que firmó su vigésimo tercera victoria en una final de Supercopa de Catalunya.