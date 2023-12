Gonzalo se ve "en el Barça la temporada que viene"

A sus 32 años, Gonzalo Pérez de Vargas lleva una década brillando en el Barça y en la selección española, con la que está concentrado a las órdenes de Jordi Ribera para preparar el Europeo de Alemania junto con sus compañeros de equipo Aleix Gómez, Javi Rodríguez y Petar Cikusa con 18 años recién cumplidos.

El meta ha vuelto a encontrar su sitio como azulgrana en un excelente mes de diciembre después de vivir meses complicados después de decidir que no renovará su contrato que expira en junio de 2025 y emprender una nueva aventura en el THW Kiel.

El toledano atendió a SPORT en plena concentración con los Hispanos en una entrevista que hemos dividido en dos partes. Tras la primera dedicada a la selección, el canterano abordó los temas más candentes del Barça y se refirió a la nueva perla Petar Cikusa.

¿Está siendo su temporada más difícil?

Bueno, he tenido muchísimos cambios. La paternidad, el anuncio de mi salida cuando acabe el contrato, cambios en la plantilla con la marcha de jugadores importantes... pero incluso así hemos ganado títulos y las cosas funcionan.

¿Llegó a dudar de sí mismo?

Dudar no. Yo sé mi tengo y cómo entreno, aunque Emil (Nielsen) ha estado espectacular y ha sido de los mejores en la actual Champions. Por la experiencia que tengo sé que la temporada es muy larga y hay momentos para todos. Yo siempre estoy preparado y así voy a seguir.

¿Cómo es actualmente su relación con el técnico Carlos Ortega?

La relación es correcta, aunque es verdad que ahora hablamos menos, porque como no soy capitán hay muchas cosas que no hago (las hace Dika Mem).

El Barça está saliendo airoso de todos los problemas...

Hemos tenido bajas clave como las de Luka (Cindric) y sobre todo ‘Ludo’ (Fàbregas) más la de Domen (Makuc) por una lesión grave cuando encaraba el momento clave de su carrera, pero sigue habiendo mimbres importantes. El equipo tiene experiencia en Europa y hay momentos de duda, pero sabemos que los demás también los van a tener. Nosotros hemos aguantado mejor y por eso estamos primeros en el grupo.

¿Temió perder el cariño de la afición del Palau?

Hombre, tenía ganas de ver cómo reaccionaría la gente. Al final yo no he hecho nada malo, simplemente decidí no renovar y tomar otra dirección. El Barça me ha dado mucho, pero yo también he dado todo lo que tenía y nadie puede dudar de mí. Habrá gente que piense que me equivoco. Es una decisión que he tomado con calma y con mucho tiempo, apoyándome en la gente que es importante para mí. Mi objetivo es dar siempre lo mejor en el equipo en el que esté y mientras sigue en el Barça así seguirá siendo.

¿Se ve en el Barça la temporada que viene?

Sí, tengo contrato hasta 2025 y no tengo ninguna información de que esto vaya a cambiar. Cuando lo decidí ya sabía que tendría dos temporadas por delante con los mismos objetivos, ganarlo todo. La intención es acabar mi contrato aquí y después empezará la nueva aventura.

Acabemos. Petar Cikusa subió hace muchas semanas al primer equipo y ahora lo tiene también en los Hispanos. ¿Le ve algo especial?

A nadie se le escapa que tiene un talento descomunal y mucho arrojo y desparpajo para tener 18 años recién cumplidos. Si sigue en esta línea le auguro un futuro muy brillante, pero también hay que tener los pies en el suelo y no olvidar que solo tiene 18 años. Hay que ayudarle para que la transición hacia el deporte de elite sea mucho más fácil. A todos nos vendrá bien que sea el mejor jugador posible.