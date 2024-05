El gran infravalorado en el City

Que no se hable en exceso de un jugador no significa que no rinda a un gran nivel sobre el césped. De hecho, significa todo lo contrario. Que nunca - o casi nunca - se hable de él de forma justificada, demuestra que mantiene un alto rendimiento a lo largo de la temporada.

En el Manchester City hay muchísimos nombres propios. Pep Guardiola ha armado una de las plantillas más completas y con mayor talento en Europa, por lo que no importa quién esté sobre el verde, que el equipo rendirá a las mil maravillas.

Sin embargo, hay nombres que acumulan la atención de los focos a costa de los otros. Los de Kevin De Bruyne, Erling Haaland, Rodri, Phil Foden, Julián Álvarez... son, precisamente, nombres de delanteros y de centrocampistas. No de futbolistas de la línea defensiva. ¿Casualidad?

UN SEGURO DE VIDA

Nathan Aké es un auténtico seguro de vida para Pep Guardiola y el Manchester City. No importa si le toca emplearse en el carril izquierdo o en el central, que siempre cumple.

En muchas ocasiones lo hace sin brillar demasiado, pero lo importante es que está ahí, dispuesto a ofrecer su mejor versión en el césped.

Providencial al corte y corrige muy rápido cuando el rival gana la espalda de la línea defensiva / @NathanAke

En la presente temporada, suma 26 partidos - de 34 posibles - en la Premier League. En 22 de ellos fue de la partida y completó un total de 19. Y como decíamos, es un defensor moy polivalente, puesto que puede actuar como lateral izquierdo o como central.

Sin embargo, Pep ha apostado por situarle mejor en el eje (19), ya que Josko Gvardiol ha sido el elegido para ocupar el carril izquierdo (4).

Una de sus mayores virtudes es la de correr hacia atrás en espacios grandes, donde su velocidad y gran zancada le dotan de una mayor superioridad frente a sus rivales. Y suele ir bien al corte - promedia un total de casi cinco balones recuperados por partido -.

Aké, en el momento de salir del campo / AP

RECITAL DEFENSIVO EN EL CITY GROUND

Su actuación ante el Nottingham Forest fue clave para que el Manchester City sumara unos importantísimos tres puntos en el City Ground. El equipo no jugó su partido más brillante, y las acciones defensivas del neerlandés destacaron por encima de las del resto de la zaga.

Estuvo providencial al corte en los balones a la espalda de la línea defensiva 'citizen'. De hecho, una acción defensiva suya fue verdaderamente salvadora.

En un desplazamiento de balón que ganó la espalda a Akanji, igualó la carrera a su rival, fue al suelo y puso la puntera en el momento justo para que Ederson atrapara el balón.

Y en la segunda mitad, volvió a ser protagonista. Morgan-Gibbs puso una pelota al espacio y cuando parecía que Elanga se quedaba solo... Nathan le arrebató el balón. Eso sí, la jugada quedó anulada por fuera de juego.

Sus estadísticas reflejan su gran actuación en el City Ground. No fue driblado, realizó una intercepción, efectuó seis despejes, acertó 62 de 67 pases (93%), ganó dos de tres duelos aéreos y solo cometió una falta.

"Alguien dijo que es el mejor del Manchester City en defensa 1vs1, y yo también estoy de acuerdo. Creo que es uno de los mejores de la liga en defensa 1vs1", afirmó Rico Lewis.

Y lo cierto es que Nathan Aké siempre ofrece un nivel de rendimiento en el que puedes confiar. Especialmente en los enfrentamientos por el título.