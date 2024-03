La cantera del Barça de balonmano, al poder

El Barça está trabajando muy bien la cantera y ahí son responsables todos los estamentos del club. El gran nombre propio es Petar Cikusa, pero por un día cedió el protagonismo a las otras ‘perlas’ de la cantera, su hermano gemelo Djordje, Ian Barrufet, Óscar Grau y Filip Saric, los tres últimos hijos de mitos de la sección.

Faltó el extremo derecho Oriol Zarzuela, quien también ha brillado con el primer equipo. Este jueves en el Palau ante el Viveros Herol BM Nava a las 17.00 horas estarán en principio Djodje Cikusa, ‘Barru’ y Grau.

Djordje (18) es el menor de estos cuatro canteranos y recuerda ver jugar a su padre Zoran. "Era mi pequeño, pero sí iba a sus partidos. Mi madre también jugaba y mi hermano y yo sabíamos que lo nuestro era el balonmano", explica el internacional español.

Ian Barrufet (19) ha cambiado la portería de su padre por el extremo izquierdo pese a roza los dos metros. “Llevo viniendo al Palau desde niño y vi jugar a mi padre. Estuve con él en la pista el día que le retiraron la camiseta y ahora estoy aquí jugando. Probé de portero, pero era malo", indica el nuevo ‘Barru’.

Djordje contempla la dureza de Grau con Barrufet / DANI BARBEITO

Hijo de Danjel, Filip Saric (19) también es arquero. "Solía ir ver jugar a mi padre y ahora estoy aquí con Ariño y con Gonzalo, que jugaron con él. De niño probé varias posiciones, pero se me daban mal (risas generales) hasta que lo intenté en la portería”, dijo el madrileño.

Pivote para seguir la saga, Óscar Grau no vio nunca en vivo a su padre, también ex CEO del club. "Es que se retiró con 30 años. Yo probé de portero, pero a él no le gustaba mucho y me dijo que no (ríe) y pasé de la primera línea al pivote, donde me he quedado. Lo mismo que él, que pasó del lateral al pivote. Soy bajito como él y en las bolas altas me puede costar, pero quizá tengo más intensidad que los altos", recalcó.

"Espero seguir ayudando al equipo en lo que necesite, dejarme la piel cuando tenga oportunidades y aprender al máximo de mis compañeros y del staff", afirma Djordje. "Yo estoy a gusto aquí y no me he planteado salir cedido. Tenemos que dejarnos la vida en cada minuto que juguemos, porque tenemos al lado a los mejores del mundo", recalca Ian Barrufet.

El Barça tiene de largo la mejor cantera de España / DANI BARBEITO

"Bfff, yo tengo a Gonzalo y a Emil (Nielsen) en la portería, que son dos de los mejores porteros del mundo y de ellos puedes aprender mucho", destacó Saric. "La clave está en dejarlo todo en los entrenamientos y, si te convocan a algún partido, estar listo. Que vean que puedes jugar en el primer equipo, que les puedes servir", comenta Grau.

El pivote recuerda su primer entrenamiento: "Me acababa de sacar el carné de conducir y estaba tan nervioso que le dije a mi padre que me llevase (ríe). Pasé de hacerme 'selfies' con los jugadores a tenerlos en el vestuario. Estaban Ludo y Frade, que tenías que rodearlos para pasar. Donde más se nota es en el ritmo de juego".

Filip Saric recalca "la calidad increíble de tiro que tienen todos. Es un cambio brutal". 'Barru' pasó de su primer entrenamiento a la Copa ASOBAL en tres días, "porque se lesionó Hampus (Wanne). El primer día los veía llegar y me daba hasta vergüenza saludarlos. Y a mí lo que me sorprendió es cómo juegan al fútbol sala. Ahí sí que te echan brinca si fallas". "Sobre todo es el tema físico y de ritmo. Cuesta mucho defenderlos. Para mí vivir y disfrutar esto con mi hermano Petar es increíble", explica Djordje.

Saric con Grau a un lado y 'Barru' con Djordje al otro / DANI BARBEITO

"Mi padre es directo conmigo. Me dice claramente lo que piensa y a mi hermano también", explica el de Bordils. "A mí me recalca que puedo meter un gol o fallarlo, pero que si hay un balón en el suelo me tengo que tirar a muerte", indica 'Barru'.

"Mi padre fue uno de los mejores porteros. Hablo con él después de los partidos y me da consejos", comenta Saric. Grau recuerda cuando hizo las pruebas para el Barça y su padre solo le dijo que acabase "con la sensación de haberlo dado todo y si hay gente mejor que tú, les das la mano y fuera. Y que defendiese a tope, que eso lo valoran mucho los entrenadores".

En cuanto a los estudios, Djordje Cikusa anda inmerso en un grado de balonmano en una muestra de su amor por este deporte y Filip Saric prepara la selectividad tras no poder hacerla el año pasado por su actividad deportiva. Los otros dos son universitarios. Óscar Grau está en segundo de ESADE e Ian Barrufet estudia segundo de Periodismo. “Me gusta hacer entrevistas, pero sobre todo me gusta escribir”, dice. Y marcar goles. El futuro está en sus manos.

Zarzuela, el quinto

El quinto en discordia es Oriol Zarzuela. El extremo derecho (21) que recuerda a Víctor Tomàs por su forma de jugar estudia Fisioterapia. "Mis padres no jugaron al balonmano. Yo probé con varios deportes y me quedé aquí. La sensación de estar en el primer equipo es espectacular y compartir momentos con los mejores del mundo es una experiencia muy enriquecedora".

Oriol Zarzuela, en el Palau ante el Puerto Sagunto / VALENTÍ ENRICH

"En mi caso me han acogido muy bien y eso nos facilita mucho las cosas a todos cuando subimos al primer equipo. Estoy muy contento y deseando seguir mejorando y mantenerme aquí", añadió el canterano.