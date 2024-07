Luis Enrique quiere a Nico Williams en el PSG

El Barça no es el único equipo TOP europeo que se mantiene a la espera que Nico Williams decida dónde quiere jugar esta temporada 2024-25. El Athletic ya ha expresado por activa y por pasiva que está convencido que el delantero cumplirá su contrato y no se moverá de San Mamés. En Can Barça toca rebajar ánimos para evitar más crispación alrededor del futbolista e influenciar en negativo la respuesta del internacional. Pero, además, un tercer gran club también se encuentra pendiente del destino final de uno de los delanteros más preciados del momento.

Se trata del todopoderoso PSG. El interés del club parisino por Nico Williams se remonta a hace varios meses, pero en las últimas semanas han existido contactos con el entorno del futbolista para concretar los detalles de una oferta económica de primer orden.

Nico Williams y su agente, Félix Tainta, ya conocen la propuesta detallada del PSG. Una oferta que, además de recoger una cuantiosa oferta económica, también se complementa con un detalle importante: Luis Enrique ha hecho especial hincapié en que Luis Campos, asesor deportivo presidencial, haga todo lo posible para que el delantero del Athletic acepte la propuesta del club parisino. Le quiere a su lado esta temporada.

El extécnico del Barça no exige un nueve clásico para ocupar la vacante dejada por Mbappé tras su marcha al Real Madrid pero sí quiere más velocidad y polivalencia en su ataque. Nico Williams es una de sus opciones validadas, aunque el PSG también trabaja en otro punta más joven y que ha irrumpido en el mercado con fuerza. Es el caso de Desiré Doué: el atacante del Rennes figura en la hoja de ruta parisina, aunque en su caso la pelea por la contratación es el Bayern Múnich. En Alemania se asegura que la oferta del conjunto de Kompany ya está en 55 millones de euros.

Oferta millonaria

El PSG se ha movido con notable discreción en este mercado y Nico tiene sobre la mesa una alternativa más sobre la que pensar. El Barça está al corriente de la dura competencia surgida desde París. A su favor considera que el proyecto deportivo es mucho más atractivo en LaLiga española y que la presencia de varios futbolistas en su plantilla que mantienen una estrecha amistad con el delantero puede decantar la balanza final. Por contra intuye que en París Nico podría ingresar casi el doble que la propuesta azulgrana.

Lamine y Nico bailan en Madrid / SPORT.es

Argumentos de peso que ahora Nico Williams deberá barajar antes de hacer público su deseo de cara a la temporada 2024-25. Al menos, todo parece indicar que finalmente los grandes clubes de la Premier League se han mantenido en un discreto segundo lugar y no han dado el paso final en su afán por abonar la cláusula de rescisión del todavía jugador del Athletic.