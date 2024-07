Romeu: "El Barça es una máquina de generar dinero"

Eduard Romeu, articulista de SPORT y ex vicepresidente económico del FC Barcelona, desgrana los pormenores de los ingresos económicos de la entidad azulgrana en el siguiente artículo:

Cuando en ocasiones se lanzan todo tipo de comentarios que nos pueden llevar a pensar que un club como el FC Barcelona se ve abocado al abismo, comentarios que por estas fechas especialmente vienen alimentados por el ‘fair play’ financiero y la dificultad para acometer posibles fichajes y poder reforzar el primer equipo de fútbol, no somos conscientes de la auténtica realidad del club.

Es cierto que arrastramos una situación financiera que nos ha llevado hasta aquí y a no tenerlo fácil para fichar e inscribir futbolistas. Y también lo es, como ya he dicho muchas veces, que ha costado mucho tiempo y esfuerzo empezar a revertir la situación. Pero no es menos cierto que el Barça es una máquina de generar ingresos cuando está bien engrasada. Y eso lo saben los distintos socios que se postulan para aspirar a dirigir el club a partir del año 2026, máxime cuando saben que el mayor sacrificio ya estará hecho. Y que ese enorme trabajo y sacrificio lo habrá hecho la junta directiva actual que preside Joan Laporta.

Pero más que palabras, vayamos a los números, que como siempre digo también, son caprichosos y se empeñan en desautorizar muchos de los mensajes que nos lanzan desde distintos medios interesados, mensajes que también salen de la boca de esas personas a las que me refería, las que quieren gobernar el Barça ahora que lo peor ya ha pasado.

Vamos a referirnos a la temporada reciente. Y sólo hablaremos del negocio ordinario, dejando las palancas de ambos clubes, Barça y Real Madrid, al margen.

Todos somos conscientes de que nuestro principal rival lleva unos años paseándose por la Champions League sin que le tosan. Pues bien, a nivel económico, en cuanto a ingresos se refiere, sólo generó en el primer equipo masculino de fútbol 18 millones de euros más que el Barça, con la particularidad que nosotros lastramos unos ingresos de unos 100 millones menos por estar jugando en el exilio de Montjuïc. En condiciones normales, y a pesar de todos los pesares y de no alcanzar las finales europeas con todo el ruido mediático que genera, estaríamos bastante por encima que nuestro rival en lo que se refiere a ingresos ordinarios.

El Espai Barça

Y todo el mundo debe tener bien claro que una vez esté totalmente operativo el Espai Barça generará unos ingresos muy superiores a los de un simple estadio como es el caso del Santiago Bernabéu, pues el Espai Barça será mucho más que un estadio de fútbol, resultando ser una gran fuente de ingresos no sólo en los días de partido.

Eso sí, antes de llegar a tener acabado el nuevo Spotify Camp Nou y el Espai Barça, nosotros tendremos que cumplir con las normas de horarios, ruidos, etc. cosa que allí, en Madrid, se les permite saltarse con la complicidad de las distintas administraciones. Todo esto de lo que estamos hablando lo hemos podido evidenciar con el trato desigual durante el periodo de obras. Allí todo han sido facilidades y no ha pasado nada cuando alguien se ha atrevido a alzar la voz y protestar por alguna cosa. Aquí, han sido muchas las trabas que ha tenido el Barça.

Siguiendo únicamente con los ingresos, a nivel de secciones, empatamos en baloncesto y les superamos en diez millones en el fútbol femenino. El resto de secciones de nuestro club que el Real Madrid no tiene aportan ingresos conjuntos por valor de otros cinco millones de euros.

En resumen, que si sumamos los ingresos de márketing, publicidad y el resto derivados de los equipos y explotación de las instalaciones, la diferencia es sólo de 26 millones de euros en favor del Real Madrid. Por lo tanto, en condiciones normales, es decir, sin el dinero que hemos dejado de ingresar jugando en el Olímpic Lluís Companys, estaríamos unos 80 millones por encima del club blanco. Y eso aún sin el Espai Barça.

De todo esto se deriva que lo que se necesita es mucho ‘seny’, tranquilidad y como también siempre repito y reitero, dejar trabajar a la junta directiva y a los grandes profesionales que tiene el FC Barcelona.