Frade renueva con el Barça hasta 2026

Después del parón por el Europeo de balonmano, la actividad ha vuelto a Can Barça, no solo sobre la pista, sino también en las oficinas. Mientras el equipo prepara el trascendcental duelo liguero contra Bidasoa Irún, el club ha anunciado la renovación del pivote Luis Frade.

El jugador portugués llegó a Barcelona en el verano de 2020 procedente del Sporting Clube de Portugal, con un contrato de cuatro temporadas que ahora se ha ampliado. Frade llegó para formar con Ludovic Fabregas, ahora en el Telekom Veszprém, y poco a poco se ha ido convirtiendo en uno de los hombres clave en los esquemas de Carlos Ortega.

Su figura ha cobrado especial relevancia teniendo en cuenta que los otros dos pivotes del equipo actual, Jaime Gallego y Javi Rodríguez, se encuentran aún en proceso de desarrollo. Ambos tienen contrato vigente para el próximo curso.

La gran temporada del luso, además del brillante Europeo que ha realizado con Portugal, clasificada por primera vez en su historia para el preolímpico, han revalorizado al jugador, que contaba con ofertas de otros clubes. Situación que ha obligado al Barça a redoblar esfuerzos pese a la situación económica de las secciones y la dificultad de ir al mercado en busca de un pivote de alto nivel.

El jugador califica como "un sueño" esta ampliación de contrato: "Si era un sueño firmar por el Barça, imagínate renovar. Como siempre dicen, es muy difícil llegar arriba, pero lo difícil es mantenerse. Así que estoy muy contento de poder renovar en un club como este", explica a los medios del Club.

"Es un club y una etapa en la que me he hecho mayor. Estoy muy contento por mi evolución. Cuando llegué era un niño, una promesa, y ahora me han dado la oportunidad de dar un paso adelante. Tengo que estar agradecido por la confianza que me han dado y seguir trabajando", argumenta.

"Todos queremos quedarnos en un equipo, un Club y una ciudad como esta. Esperamos seguir ganando y mejorar todo lo posible. Tenemos un equipazo, si seguimos trabajando con el grupo unido podemos ganar muchas cosas", concluye.

Frade se ha convertido en uno de los jugadores con mayor proyección europea. Pese a su embergadura, se trata de un pívot hábil en la línea del área y capaz de atacar y defender, siendo además un buen dominador en los seis metros.

Como azulgana ha conquistado hasta el momento tres ligas ASOBAL, dos Champions, dos Supercopas de España, tres Copas ASOBAL y tres Copas del Rey. Un palmarés que podrá seguir ampliando en los próximos cursos.