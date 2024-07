El Barça quiere más de 40 millones por Vitor Roque

Arabia Saudí puede salir al rescate del Barça. El club blaugrana lleva ya alguna semana negociando la salida de Vitor Roque hacia el Al Hilal y la operación ha comenzado a calentarse. SPORT informó del interés del club saudí y la prensa árabe ha confirmado que la negociación va muy en serio. El Al Hilal priorizaría una cesión con opción de compra obligatoria, pero el Barça quiere un traspaso en el caso de que las condiciones sean económicamente favorables. Y el precio debe ser superior a los 40 millones de euros. Pese a todo, será el jugador el que acabe tomando una decisión ya que sabe que en el club blaugrana no va a tener minutos este año.

El Al Hilal se puso en contacto con el Barça en junio, siempre a través de intermediarios, pero su intención era fichar a Raphinha, por quien estaban dispuestos a tirar la casa por la ventana. La operación gustaba en el Barça, pero el futbolista pinchó el globo. Raphinha no desea salir este verano del club y menos para irse a Arabia Saudí aunque sea para jugar junto a Neymar. Incluso, la Federación Brasileña le garantizaba que seguiría en su radar como otros internacionales que están jugando en esa liga, pero Raphinha está muy a gusto en Barcelona y convencido de que acabará teniendo protagonismo se fiche a quien se fiche.

La negativa de Raphinha abrió el camino para comenzar a hablar de Vitor Roque, un futbolista con mucho cartel en el mercado internacional, pero que en el Barça difícilmente tendrá recorrido por sus características sobre el terreno de juego. El club saudí preguntó condiciones por una cesión, pero el Barça no está por la labor de dejarle a préstamo en esa liga ya que el activo podría perder cotización por lo que se abrió la posibilidad de un traspaso puro y duro. El club blaugrana está a la espera de la oficialización de una oferta formal ya que todo se está hablando a través de terceras personas, que sí tienen mucho peso en el fútbol saudí.

Para el Barça la operación Vitor Roque puede convertirse en un auténtico salvavidas este verano ya que impactaría de lleno en el límite salarial. Primero, por no inscribir al jugador cuyo fichaje es de más de 30 millones de euros, y segundo porque pueden ingresar mucho dinero. El Al Hilal tiene un potencial económico brutal y podría llegar a los 50 millones con facilidad siempre que el futbolista diese su OK al fichaje, algo que está por ver. Y es que desde el entorno de Vitor Roque aseguran que, por ahora, no saben demasiado de esta oferta y están a la espera de acontecimientos. También es cierto que la cantidad debe ser alta porque el Paranaense se quedaría una pequeña parte del pastel.

El mismo agente del jugador, André Cury, afirmó hace ya algunas semanas que en el caso de que Vitor Roque tuviese que salir del Barça su prioridad era una venta. Y es que Cury teme que Vitor Roque no se adapte al destino que elija en Europa y la burbuja de Vitor Roque acabe por apagarse de forma definitiva. Hay varios clubs que han preguntado por él como el Oporto, la Lazio o el Betis y se está valorando todo aunque estos equipos, salvo el Oporto, no podría ofertar una opción de compra obligatoria. El Barça tiene mucho que decir sobre el destino y el área deportiva estaría apretando para recuperar la inversión realizada por el futbolista y esperan tener facilidades para la salida.

Por el momento, Vitor Roque irá a la gira por los Estados Unidos y no se decidirá nada hasta el mes de agosto. La opción saudí está encima de la mesa y todas las partes pueden salir muy beneficiadas económicamente del negocio, pero no se forzará a nada. Si el Barça ingresa por Vitor Roque y llega a la regla 1-1, el sueño de poder fichar a Dani Olmo y Nico Williams en este mercado estaría ya mucho más cercano. Y posiblemente, el club blaugrana no estaría obligado a realizar ningún traspaso más.