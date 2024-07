Hansi Flick hará lo que Xavi no se atrevió a hacer

Presentación de Hansi Flick como nuevo entrenador del FC Barcelona / DANI BARBEITO

El Barça lleva mucho tiempo intentando construir un nuevo ciclo ganador después de que el tiempo fuera dejándole sin los artífices de la mejor etapa de su historia: Guardiola, Xavi, Iniesta, Messi, con cuyo adiós llegó el terremoto definitivo... Ya se habían producido episodios que no dejaban dudas sobre el declive de algo que nos hubiera gustado que durara toda la vida, aunque todos sabíamos que era imposible. Con Setién y el 2-8 se tocó fondo, pero se buscó la continuidad con Koeman, un hijo de Cruyff y, finalmente con Xavi, un hijo de Guardiola. Xavi ganó una Liga y soñamos con que un cambio dulce fuera posible, pero Xavi es hijo del sistema y es muy difícil que un hijo del sistema sea el que lo finiquite. Ni quiso traicionar sus principios ni reorientarse hacia el fútbol que se estaba imponiendo.

Flick, el primero sin ADN Barça

Ahora llega Hansi Flick. Es el primer entrenador al que no le une nada con el ADN Barça. Se ha roto el cordón umbilical con el cruyffismo/guardiolismo. Ya se habla abiertamente de fútbol directo y vertical. De físico y disciplina. Y la frase definitiva: "el fútbol es mucho más que jugar con el balón". Algunas vestiduras se rasgarán, pero la directiva ya ha apostado por el cambio de ciclo definitivo. Con todos los matices que quieran, pero Flick hará la revolución que Xavi no se atrevió a hacer. Desde luego, sin consenso, con parte del entorno en frente. La condición es ganar, por eso es tan importante que lleguen esos "jugadores que ganan partidos", como dice Flick. En su esquema mental son Nico Williams y Olmo, más que el nuevo Busquets, que ya es la tercera prioridad, lo que es tanto como decir que no es prioridad. Entramos en un nuevo tiempo.