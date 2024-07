Pedro Dolera, técnico del Olot: "Recuerdo el partido contra el Barça de Koeman y no hay color..."

El entrenador del Olot, Pedro Dolera, se vio las caras con el Barça de Flick para preparar la pretemporada. Un partido en el que el conjunto azulgrana arrancó la pretemporada de la mejor forma posible: con victoria y buenas sensaciones. Fue un encuentro amistoso y jugado a puerta cerrada en la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Pablo Torre fue el encargado de anotar el único tanto del encuentro tras una gran asistencia de Toni Fernández, un futbolista que hace solo unos días cumplió los 16 años y que Flick ya mencionó en su primera entrevista con los medios del club.

Fue el debut del técnico germano y dejó muestras de una alta intensidad. Así lo vio Dolera, que se sorprendió por el ritmo de los jugadores del Barça. "A mí me ha recordado mucho en el Barça de siempre, con un 4-3-3 y una presión muy intensa. A nivel físico los he visto con una exigencia que otros años no tenían", empezó comentando el técnico del Olot.

Diferencias de ritmo entre Koeman y Flick

Dolera elogió a Flick. Le sorprendió su puesta en escena y su forma de vivir el encuentro. "Flick es una persona muy amable. Ayer estaba muy tranquilo, observando mucho. Sobre todo quiso influir mucho con la presión", comentó.

Pero sobre todo, sorprendieron las declaraciones del técnico del Olot en Jijantes sobre Ronald Koeman, ex técnico del Barça, que hace años ya jugó un encuentro frente al conjunto gironí. “Recuerdo el partido contra el Barça de Koeman y no hay color. Hay mucha más intensidad”, dijo.

En 2021, Ronald Koeman entrenó al FC Barcelona, pese a que fue despedido al año siguiente. Barça y Olot también se vieron las caras 2022, con motivo de los actos de clausura del centenario del Olot. Ese día, con Xavi Hernández en el banquillo, el partido acabó 1-1. Aubameyang marcó por el Barça y Eloi Amagat, de penalti, marcó el gol del Olot.

“El juego me ha recordado en el Barça de siempre"

Por parte de Flick, se caracteriza por la presión alta y la intensidad. El encuentro fue muy igualado en la primera parte, con opciones de estrenar el marcador por parte de los dos equipos. Pero las cosas cambiaron tras el descanso y el Barça dio un paso adelante.

“El juego me ha recordado en el Barça de siempre. Subirán de nivel la presión en todo el campo. En la primera parte, el mejor fue Vitor Roque. Nos ha generado situaciones difíciles de defender. En la segunda, Marc Bernal y Marc Casadó. Han sabido darle el punto de velocidad al balón que les faltaba”, comentó el técnico del Olot.

Últimas pruebas de Flick antes de la gira

En esta victoria del Barça por 1-0, también participaron H. Fort, Quim Junyent, Gerard Martín, Astralaga, Arnau Pradas, Andrés Cuenca, Lenglet, Pau Víctor, Pablo Torre, Álex Valle, Marc Bernal y M. Casadó.

El domingo 28 de julio será el último entrenamiento en la Ciudad Deportiva antes de hacer las maletas para poner rumbo a la gira de Estados Unidos.