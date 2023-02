Sin red de protección

La Copa del Rey arranca este jueves con los azulgranas en bue momento de forma y resultados El Joventut, aunque debuta contra Baskonia, apela en esta cita al factor pista como equipo anfitrión

Como dice el tópico: no hay una segunda oportunidad. La Copa mantiene su magia, entre otras razones, por centrar su desarrollo en pocos días y un formato muy competitivo. El Barça afronta el reto en un buen momento de forma y resultados. El equilibrio que Saras ha conseguido, tanto en las rotaciones como en el rendimiento de su juego interior y exterior, convierte al equipo, junto con el Madrid, en los grandes favoritos del torneo.

Para los blaugranas es una cita importante, pero no se trata del final del camino. Ganando la Copa compras tranquilidad, aunque los grandes objetivos siguen siendo la Euroliga y la Liga ACB. Los jugadores culés son conscientes de que, tras una última temporada poco afortunada, tienen ahora, en pocos meses, la oportunidad de hacerse con la hegemonía del básquet europeo.

Para ello, la aventura comienza en Badalona. Los seguidores blaugranas piden a sus hombres una primera alegría. Pero no será sencillo. El primer partido ante el Unicaja está plagado de trampas. Favoritismo, nervios por ser la puesta en escena, nivel del rival… Algo parecido le sucederá al Madrid. El Valencia es un hueso, y los blancos todavía no muestran una continuidad clara en su juego.

Me ha sorprendido alguna declaración de Tavares quejándose de que le pitan muchas faltas en defensa y, por el contrario, pocas de las que le hacen sus oponentes. Curioso. Creo, no obstante, que la mayoría de las apuestas coinciden en unas semis entre Barça y Madrid. Es lo que parece, pero… En la otra parte del cuadro también habrá mucha tensión. La Penya es la anfitriona y, aunque no sea definitivo, cuenta con el factor pista. Sin embargo, los verdinegros deberán verse las caras a la primera de cambio con el Baskonia, el equipo de moda, y para muchos el gran tapado. Los de Carles Durán están haciendo una buena temporada. Experiencia y juventud siguen siendo su tarjeta de visita. Son más “equipo” que los vitorianos, pero tendrán que atar corto a piezas como Howard o Thompson, ya que este dúo solito es capaz de dinamitar un partido.

Los cuartos canarios son también muy interesantes. La solidez del Tenerife –lleva años entre los mejores– se pondrá a prueba ante el Granca de un Lakovic que, a marchas forzadas, se está haciendo un nombre entre los grandes técnicos del continente. Otra Copa de lujo en la que el Barça debe empezar a cimentar una temporada exitosa. Y fichajes como Satoransky, Kalinic, Vesely, Da Silva o Tobey tienen la oportunidad de hacer evidente la bondad de sus incorporaciones.