Laprovittola: "Jasikevicius te hace sentir importante"

El argentino aseguró que el técnico lituano es el entrenador que necesitaba en este momento de su carrera El base de Morón no dudó al señalar a Nikola Mirotic como el máximo referente del equipo

El base argentino del Barça, Nico Laprovittola, destacó la influencia del entrenador Sarunas Jasikevicius en su rendimiento desde que llegó al cuadro catalán, donde en menos de un año y medio se ha consolidado como un referente.

"Me siento bastante consolidado. El club ha confiado mucho en mi juego y en mi persona al renovarme este verano (hasta 2026). Me gusta tener responsabilidades y hoy, como el año pasado, lo estoy sintiendo. 'Saras' te hace sentir importante. Somos una máquina y cada pieza tiene que funcionar", explicó el argentino.

En una entrevista a los medios de comunicación del Barça, el base de Morón comentó que Jasikevicius "era el entrenador que necesitaba en este momento de mi carrera", ya que su exigencia le ha ayudado "a estar enfocado en la pista" y ser más constante.

"Intento ayudar a la gente nueva para que se incorpore de la mejor manera, para que entendamos todos el juego y estemos en la mejor sintonía. Estoy llamando mucho la atención, pero lo mejor es que mis compañeros están cómodos conmigo, eso es lo que más placer me da", respondió al ser preguntado por su papel en el equipo.

Con todo, Laprovittola no dudó al señalar a Nikola Mirotic como el máximo referente del equipo: "Sigo creyendo que él es nuestro líder. Me ayudó muchísimo cuando llegué el año pasado. Venir del Madrid nos hacía tener puntos en común, me empujó. Confío mucho en él y estamos esperándolo. Espero crear juego para él".

"El Fenerbahce nos va a exigir un poco más que el Valencia Basket. No ha perdido, pero en algún momento lo hará. Está bueno que llegue en un buen momento, y con nosotros en buena dinámica. Obviamente les podemos ganar. Si estamos concentrados, tenemos muy buenas armas", aseguró sobre el partido de este viernes.

Por último, Laprovittola afirmó que el equipo ha "hecho muchísima autocrítica durante el verano" y enfoca esta temporada de una forma distinta: "Lo importante es ir armando una base para llegar en buen momento a la Copa del Rey y poder explotar nuestro mejor juego a partir de ese momento".