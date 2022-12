Eric Vila hace balance del 2022 del Bàsquet Girona y alaba a Marc Gasol: "Es un sueño cumplido jugar con él"

El alero del conjunto gerundense atiende a SPORT tras haber vivido en este año el ascenso a la Liga Endesa Vila: "Sé que el Barça va a competir por todo porque siempre lo hacen"

Eric Vila disfruta de su sueño, el de jugar en la Liga Endesa. Lo hace tras abandonar la cantera del FC Barcelona en 2016 para formarse como jugador en Estados Unidos. Tras un periplo por las Universidades de Texas A&M, Northwest Florida State y Texas El Paso, el alero gerundense volvió la pasada temporada a nuestro baloncesto de la mano del Bàsquet Girona, en la Liga LEB Oro.

La llegada de Marc Gasol cambió toda la temporada, y tras un inicio de temporada complicado, coqueteando con los puestos de descenso, el pasado mes de junio lograron el ascenso a la Liga Endesa, en un acontecimiento que revolucionó a toda la ciudad, sumado al éxito del equipo de fútbol.

El arranque de la temporada en ACB ha sido algo complicado hasta la fecha, pero Vila atiende a SPORT para hacer balance de un año mágico y cargado de alegría para el '4' del Bàsquet Girona.

Pregunta: ¿Cómo ha sido para tí 2022 a nivel personal?

Respuesta: Estoy muy contento por como ha ido el año. Me he podido reencontrar con una parte de mi familia que hacía muchos años que no podía disfrutar durante tanto tiempo. Desde los 12 años he estado fuera de casa y también he podido reconectar con viejos amigos y pasar más tiempo con mis seres queridos.

A nivel deportivo, empezaste 2022 en LEB Oro y lo acabas en ACB. ¿Imaginabas hace un año que pudiese ocurrir?

A finales de 2021 Marc Gasol ya se había unido al equipo, y cuando llega una figura como él siempre sueñas en grande. Recuerdo que el club estaba en una dinámica diferente pero también sabíamos que podíamos aspirar al máximo. Todo el mundo ha trabajado y se ha sacrificado por conseguir el sueño de subir a Liga Endesa, y terminamos este 2022 con una mejor dinámica con la que arrancamos la temporada y ojalá en 2023 sigan llegando los éxitos para el club.

Dejaste la cantera del Barça para formarte en universidades de los Estados Unidos. ¿Uno de tus grandes objetivos, se ha cumplido al estar jugando en Liga Endesa?

Sin duda. Tomé la decisión pensando en el baloncesto profesional, también acompañaba el apartado académico, pero quería prepararme sobre todo a nivel físico, y seguir mejorando. Fue una decisión pensando en llegar al máximo nivel profesional y europeo.

Eric Vila, en su etapa en la cantera del FC Barcelona | SPORT

¿Qué recuerdos tienes de la fase de ascenso a la ACB jugada en Fontajau, ante vuestra gente?

Recuerdo el ambiente que había en Girona. Todos eramos conscientes de lo que podíamos conseguir y la afición estuvo increíble llenando las calles ya desde la semana de antes de la Final Four. La celebración se recuerda, pero también el último partido y esa comunión entre el grupo y la afición. Fue muy bonito y nuna lo olvidaré.

El debut de Marc Gasol en el equipo se produjo a finales de 2021, pero todo este año lo has tenido como compañero, tanto en LEB Oro como en ACB. ¿Cómo es jugar con él en pista?

Para mí es un sueño hecho realidad. Le vi jugar en su primera etapa en Girona y ahora poder compartir vestuario y aprender de él es un placer. No hay palabras para definir lo que aporta, es un ganador nato y es lo que intenta inculcar en los jugadores. Exige el máximo a todos, como él ha hecho siempre en su carrera.

¿Qué tal tu relación con él? ¿Hay algún consejo que te haya llamado la atención?

A nivel personal me llevo muy bien con Marc, estoy muy contento de poder compartir vestuario con él. En cuanto a los consejos, no te puedo destacar uno de los muchos que nos ha dado a los jóvenes, pero todo va en relación a la confianza y creer en lo que hacemos, no tener miedo de unos errores que van a llegar y saber que si jugamos un buen baloncesto que es lo que estamos entrenando, no tiene que haber dudas.

Hasta la fecha, ¿qué valoración haces de tu trayectoria en la Liga Endesa?

De momento estoy contento. Acabo el año a nivel personal que me está costando un poco más, empecé muy bien y acabé muy contento con mis primeros partidos, y ahora estoy viendo lo difícil que es jugar en esta liga. Como jugadores pasamos buenos y malos momentos, quizá el de ahora es un poco más complicado, pero confío en el trabajo que estoy haciendo, el equipo confía en mí y no tengo ninguna duda que volveré a estar al nivel que quiero, pero ya te digo, muy contento de este primer tramo de la temporada.

¿En qué debéis mejorar como equipo de cara a la segunda mitad de la temporada?

En la consistencia. Primero entender lo que queremos hacer, y luego la energía. En un equipo como nosotros tenemos que exigir competir todos los partidos antes de ganar o perder. Eso pasa por tener esa ambición de competir. No podemos tirar partidos por no estar preparados para competir.

Eric Vila, celebrando el ascenso a la Liga Endesa | Bàsquet Girona

En clave Barça, ¿como estás viviendo la temporada del equipo azulgrana? ¿Qué crees que les espera a ellos 2023?

Les depara tener opciones de ganarlo todo. El Barça, como todos los equipos, pasa por mejores o peores momentos, no es nada fácil combinar dos competiciones con la exigencia con la que juegan ellos y sé que van a competir por todo porque siempre lo hacen. Los jugadores que tienen pueden pasar por altibajos, pero con el trabajo que hacen, cuando se acostumbren un poco más al calendario que tienen, optarán a todo.

Estamos en fechas de propositos para el año nuevo. ¿Que deseos le pides a 2023?

A nivel personal quiero seguir disfrutando de mi familia y de todos los que tengo en Girona, la comunión que tenemos con la gente de la ciudad. Y a nivel deportivo, dar mi máximo nivel, demostrar mis virtudes, y competir y adaptarme a la liga.