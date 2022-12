Marc Gasol: "Estamos un poco frustrados por algunas derrotas pero estamos en el proceso de crecimiento"

La estrella del Bàsquet Girona no entra en pánico con el 2-8 inicial en la Liga Endesa y cree que el camino es “evolucionar para que lleguen las victorias” “Tenemos mucho margen de mejora, y estamos en el proceso que el jugador piense y entienda cuando hay que hacer las cosas en la pista”

Marc Gasol ha dado la cara como estrella del Bàsquet Girona y como presidente de la entidad en este inicio renqueante del cuadro gerundense que se encuentra en las últimas posiciones de la Liga Endesa con un record de 2-8.

Marc, con la experiencia a cuestas, se siente tranquilo, consciente de que llegar a la ACB requiere su tiempo, con un equipo nuevo y que se adapte a lo que necesita para ganar partidos. “El ganar o perder es consecuencia de hacer bien las cosas y hemos de seguir avanzando pero haciendo autocrítica”, dice.

¿Como valoraras la situación del equipo?

En varios partidos hemos tenido opciones de victoria. Eso genera un poco de frustración por estar tan cerca del premio de la victoria. Ahora, nos vemos con un record que obviamente a nadie le gusta, pero se ve que el equipo está intentando evolucionar y con ganas de trabajar, con autocrítica. El ganar o perder es consecuencia de hacer las cosas bien y hemos de seguir creciendo como grupo e individualmente.

¿Crees que este equipo tiene un gran margen de crecimiento?

Sin duda. Veo a los jugadores y creo en ellos, y ellos se han de creer que somos capaces de hacer más. Tenemos mucho margen de mejora, y en un proceso donde el jugador piense y entienda cuando hay que hacer las cosas. La intención es que el jugador sea más completo

¿Le falta algún jugador más?

Nosotros siempre estamos atentos al talento de jugadores que puedan venir y añadir calidad a la plantilla, siempre lo hemos hecho y siempre será así. Tanto el responsable deportivo, Jordi Pla, como Aíto o yo mismo, estamos en contacto constante para ver las opciones.

¿Un equipo que acaba de aterrizar en la ACB podría ser que viviera esta situación?

Sin duda que era posible. Las victorias cuestan que lleguen a un equiop que acaba de llegar a la ACB, nuevos jugadores en la categoría…cuerpo técnico…la ACB es una competición con un nivel muy alto y al ser un grupo nuevo, necesita mejorar todos los detalles.

¿Que piensas que le está aportando Aíto al equipo?

Lo fácil es situar al jugador en el campo, sabiendo lo que puede hacer, y no ponerlo en una situación incómoda de pensar y colaborar con sus compañeros. El camino más difícil, es que el jugador no entienda la foto grande. Pero los jugadores están trabajando para ello.

¿Hablas con Aíto directamente de las cosas que necesita el equipo?

Yo, directamente no lo hago, por esos tenemos al directos deportivo. Como presidente no es mi labor, ya que Aíto tiene mucha más experiencia que yo de cómo llevar al equipo. Con Jordi Pla si que hablan, y si luego hay que comentarme cosas, lo hacemos.

¿La mejora podría llegar si tu participas más minutos en el juego?

No losé. El entrenador decide los minutos que juegan todos los jugadores, dependiendo de cada situación. Con casi 38 años, los minutos que pueda estar en la pista no son muchísimos pero Jaume lo está haciendo muy bien y Dusan también. No es fácil tener tres pivots y que pueden estar todos en ritmo de juego. Nos hemos de adaptar y dar lo mejor de nosotros mismos para que el equipo siga creciendo.

¿Cómo te notas jugando ante pívots de la ACB?

Pues me siento bien. Con defensas muy centradas, donde el equipo contrario se centra mucho sobre ti y trato de generar para los compañeros…son defensas y ataques que hacía tiempo que no practicaba y para mi es un reto después de unos años sin hacerlo.ç

Marc Gasol atendió a SPORT en Fontajau en una semana complicada para el equipo | JAVI FERRANDIZ

¿Hay que mirar el calendario en conjunto o partido a partido?

Siempre miro el siguiente partido, que es Valencia, no el calendario en conjunto. Ellos tienen más rodaje porque juegan más partidos, pero nosotros preparemos el partido de la mejor manera. Se trata de que todos entendemos en lo que debemos mejorar.

¿Hablas mucho de la terminología de Aíto que es la mejora, pero ya toca ganar no?

Es una consecuencia. Tras la mejora, el porcentaje de victorias mejora muchísimo. Se valora al final de temporada cuantos partidos has ganado y perdido, pero cuando mpiensas en la mejora, vemos la evolución de los jugadores.

¿Con la experiencia tuya y de Aíto, crees que eso calma a los jugadores?

Si, tenemos la suerte de que ni Aíto ni yo miramos el resultado. Quizá contra Gran Canaria, vimos pequeñas situaciones que se te escapan por falta de experiencia en grupo, y es parte del proceso de mejor. Hay que analizar y trabajar para que lleguen los resultados.

¿Todo te ha ido muy deprisa verdad?

Pues la verdad es que si. Cuando inicé el proyecto en 2017 nunca pensé que podríamos estar ahora en la ACB, pero las cosas han ido así y hay que trabajar para que mejoren cada dia