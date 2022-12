Laia Palau: “Flipo con Marc Gasol”

Laia Palau (Barcelona, 1979) ha iniciado una nueva vida en los despachos del Spar Uni Girona tras finalizar su exitosa etapa deportiva a los 42 años "Yo soy una apasionada de mi trabajo como lo era en la pista, aunque ahora las jugadoras entienden que soy la jefa", explica en una entrevista a SPORT

La vitalidad de Laia Palau (Barcelona, 1979) sigue intacta después de dejar el basket activo a los 42 años. Ahora sigue igual de comprometida en los despachos de Girona para hacer el equipo cada día mejor, y también aporta su sabiduría a la nueva ‘savia’ de la selección española donde ejerce de ‘Team Mánager' tras haber sido el estandarte durante mucho tiempo.

¿Laia, que tal tu nueva vida?

Bien, transitando en mi nueva faceta y con mucho trabajo, aprendiendo muchas cosas porque el mundo del basket está claro que lo controlo pero es diferente la gestión desde las oficinas. Pero muy contenta. Me parece algo muy apasionante aunque me quedan muchas cosas por hacer y aprender.

¿Te imaginabas cómo iba a ser tu nueva vida al otro lado de la pista?

La ventaja que tengo es que no es lo mismo jugar a baloncesto a los 20, 30 o 40 años. Yo he jugado con 42 años y he tenido la suerte de tener esa madurez que te ayuda a empezar a ver otras cosas que las propias de la pista. ¿Mucha diferencia? Bueno, me lo podía imaginar. No estoy en ‘shock’ por esta nueva vida. Es cierto que cuando estás al otro lado y ves que tu tarea es sacar a flote un equipo de basket femenino de primer nivel, con doble competición, la exigencia que supone te hace adaptarte rápido.

¿El trato con las que fueron tus jugadoras ha variado?

Si. Me cuesta un poco más relacionarme porque las tengo más lejos, aunque una de las cosas que echo en falta tras mi retirada es el vestuario porque el pasar tiempo juntas me encantaba y me daba mucha adrenalina. Aunque ahora, cuando las cosas salen bien en el despacho, me lo tomo también como un partido ganado. Yo soy apasionada, y las sigo viendo, aunque ahora ellas entienden que ahora soy jefa, ellas saben que puedo decidir cosas, pero espero que no duden de mi criterio. Cuando yo tome una decisión no la haré en base a la estima a mis ex compañeras, sino por el trabajo que realicen.

Una de las cosas que echo en falta tras mi retirada es el vestuario porque el pasar tiempo juntas me encantaba y me daba mucha adrenalina

¿Decidir la suerte de tus compañeras no es fácil, no?

No deja de ser una situación difícil para mí porque tienes que tomar decisiones sobre su futuro y que le exiges a cada jugadora, aunque cuando estaba en la pista, ya tomaba decisiones complicadas.

Por lo que explicas, haces más horas que Marc Gasol con el otro Girona…

Con Marc, de verdad, flipo. Siempre le digo que no sé cómo se lo hace para llegar a todo. Una de las cosas que me dice es que estar en la pista como jugador y luego de presidente, le ayuda a equilibrarse. Hay días que me va bien hacer tareas de presidente para olvidarme de la pista y en otras, jugar y entrenar me ayuda para olvidar todos los marrones que tiene. La verdad es que no sé como lo hace. Como se tiene que compartimentar, seguro que dejará de hacer cosas, pero en mi caso, tengo que poder.

¿Tener un equipo masculino, os quita protagonismo a vosotras?

Bueno, entre la ACB y el Girona de fútbol, no nos olvidemos que el Spar Uni Girona está en la máxima competición europea, y lucha por todos los títulos como un equipo ‘Top’. Ahora la atención está muy dividida y especialmente con el fútbol y el deporte masculino. Nuestra lucha es para demostrar que seguimos siendo un referente en Girona durante mucho tiempo.

Siempre le digo a Marc que no sé cómo se lo hace para llegar a todo

¿Habéis unido esfuerzos con la base del Bàsquet Girona?

Si, es un proyecto muy chulo donde hemos unido los esfuerzos para que la base del bàsquet en Girona sea potente uniendo las sinergias de ambas entidades. La convivencia está siendo muy buena. Esta fusión ya te obliga a los dos clubs a trabajar juntos. Como Uni Girona íbamos a realizar un proyecto nuevo y Marc se ofreció para hacerlo conjuntamente con su estructura que es muy potente. Hemos unido nuestros 14 equipos con sus 20 equipos y ahora formamos una base de 34 equipos que no está nada mal. Ahora trabajo para los dos clubs.

Un trabajo más a añadir a los que tienes…

Pues si (ríe) de hecho tengo cuatro trabajos

¿Otro más?

El cuarto trabajo es el tiempo que dedico para cosas como recoger premios, realizar charlas, conferencias o escribir artículos, cosas que me ocupen un tiempo que no estoy invirtiendo propiamente en el club y requiere también su parcela de tiempo como la representación. Mi vida como jugadora era mucho más sencilla. Es otro tipo de presión

Nuestra lucha con el Girona de la ACB y el equipo de fútbol, es demostrarles que seguimos siendo un referente en Girona y lo hemos sido durante mucho tiempo

Tienes sobre la mesa un serio problema con Brittney Kykes. ¿Qué ocurre?

Pues después de presentarla hace unos días, no la podemos inscribir ya que su club de origen, el Sopron, no nos envía el transfer federativo a pesar de haber roto el contrato de la jugadora, por lo que era libre para firmar con nosotros. Ahora está retrasando todo inencionadamente, y estamos esperando que la FIBA dictamine la solución. Una lástima el tiempo que estamos perdiendo sin su aportación al equipo y no sabemos cómo acabará.

¿Es bueno la llegada a la Liga Femenina del Barça CBS?

Sin duda. Cuanta más competencia tenga la Liga, mejor. Pone las cosas más difíciles pero sube el nivel para todo el mundo. Creo además que es más enriquecedor para los aficionados, y con más equipos, la Liga gana emoción.

¿Está siendo una Liga muy reñida a diferencia de otros años, no?

Estoy alucinando de lo que está sucediendo. Siempre estaba el Salamanca, nosotras…creo que nuestro equipo podía haber aprovechado el inicio mal del Perfumerías y Valencia, era nuestra oportunidad de estar arriba.

¿Te ves como entrenadora en el futuro?

Seguramente. En algún momento lo seré, aunque todavía no sé cuándo. Ahora mismo necesitaba un poco de distancia con la pista para desintoxicarme un poco de los ‘tics’ de jugadora. Es como entiendo el basket. Yo quiero tener una visión global de todo el mundo del baloncesto.