Carles Durán: "La Penya es uno de los mejores clubes de la historia, seguiré hasta que me aguanten"

El Joventut de Badalona cierra un 2022 consolidado como uno de los grandes equipos de la Liga Endesa. Asentado ya en el grupo de equipos importantes de la competición, el conjunto verdinegro finaliza un año con grandes sensaciones, con el gran recuerdo del pasado Playoff de la ACB en el que se plantaron en 'semis' y compitieron 'de tú a tú' contra el Barça y con el borrón de la decepción en la Eurocup, seguramente el momento más complicado de la pasada temporada.

Al frente del equipo está un Carles Durán que está a punto de cumplir cinco años en el banquillo verdinegro. Con contrato hasta 2025 y tras haber devuelto al Joventut al lugar que merece, el entrenador atiende a SPORT para hacer balance del año, y también para charlar sobre las expectativas de la segunda parte de la temporada, en la que la celebración de la Copa del Rey en el Olímpic será uno de los grandes eventos marcados en el calendario.

Pregunta: ¿Qué balance haces a nivel personal de este 2022?

Respuesta: Ha sido un año bastante largo en el sentido de tener muchos partidos y muchos viajes, pero estoy contento. Seguro que durante este 2022 ha habido momentos en el que podíamos haber hecho mejor las cosas, pero también ha sido un año en el que hemos visto a una Penya muy competitiva.

A nivel deportivo, ¿cómo calificas el año para el Joventut?

Mi calificación es muy personal y subjetiva, pero yo pondría un notable alto. Las temporadas tienen muchos momentos y no siempre podemos estar bien. Creo que no llegamos en nuestro mejor momento a la Copa del Rey, pero junto a la eliminación en la Eurocup nos dio un impulso para llegar muy bien al final de la temporada y hacer un excelente Playoff. Durante el verano perdimos jugadores muy importantes y la pretemporada no fue la mejor, factores que nos hicieron tener un inicio de curso irregular, pero acabamos muy bien el año. Los momentos buenos han sido muy buenos y espero que en 2023 seamos capaces de mejorar los pequeños errores que cometimos e intentar mantener los momentos excelentes de 2022, que será difícil.

Sobre estos momentos que comentas, ¿cuál es el más positivo y el más negativo con los que te quedas?

Nuestro peor momento fue la eliminación en la Eurocup ante el Ulm, fue una situación muy dura a nivel mental. Todo el mundo tenía unas expectativas muy altas que había generado el propio equipo. En cuanto a positivos guardo muchos, el equipo ha jugado muy buenos partidos. En las eliminatorias del Playoff ante Tenerife y el Barça, aún sabiendo que nos eliminaron, se vio a una Penya muy competitiva jugar muy bien a baloncesto, al igual que en este último tramo de año con victorias importantes ante Barça y Tenerife.

Carles Durán, en un partido con el Joventut | EFE

A nivel estadístico, las clasificaciones vuelven a situar al Joventut entre los ocho primeros en ACB y liderando en la Eurocup. ¿Qué te dice ver a tu equipo tan arriba en las competiciones que disputa?

¡Que tiene mucho mérito! (risas). Y lo digo con la humildad de haber perdido jugadores importantes respecto a la temporada pasada, teniendo además algo de mala suerte con algunos jugadores lesionados, pero se ha demostrado que el grupo está por encima de cualquier situación y entre todos hemos intentado que la Penya siga estando arriba. Nos estamos 'creyendo' que hemos vuelto y que podemos ser un equipo de los importantes dentro de un contexto en el que sabemos que en ACB hay los equipos que hay, o en la Eurocup guardar un respeto por todos. Como equipo, hace tiempo que estamos haciendo bien las cosas.

El equipo ha conseguido consolidar un bloque importante de jugadores, además de recuperar a algunos talentos salidos de la cantera. ¿Como de importante es el papel de estos jugadores y también con el resto de talentos que siguen saliendo de la base temporada tras temporada?Tenerife, Valencia en su momento o incluso Real Madrid, son ejemplos de equipos competitivos que lo hacen bien, que han sido capaces de consolidar ese núcleo y eso hace que sea más fácil al siguiente año. Nosotros hemos hecho una mezcla en la plantilla, con jugadores que han vuelto, con algunos muy importantes como es el caso de Ante Tomic o apuestas que el club está haciendo como la de Andrés Feliz. Con el caso con el que más contentos nos ponemos es con el de Joel Parra, que parece muy veterano pero solo tiene 22 años. Somos un equipo con 'multidentidad', con un vestuario muy unido que habla el mismo idioma de baloncesto y al final la clave es de lo que son capaces de generar en el vestuario y luego en la pista.

Sobre Ante Tomic, nos admitió hace unos meses que no descartaba jugar hasta los 39 años. Renovado hasta 2025, sigue siendo uno de los mejores pívots de la ACB. ¿Qué es lo que más te gusta y te sorprende de él?

Me gustan muchas cosas de él, pero lo que más, su día a día. Entrena como lo que es, un grandísimo jugador, pero ayuda a que el equipo entrene bien y eso es muy importante en un equipo como el nuestro con la mayoría de jugadores por debajo de los 25 años. Lo que me ha sorprendido más, y lo digo con cariño, es que siga disfrutando y quiera seguir jugando con nosotros. Es un jugador de un nivel superior, y eso no quiere decir que el Joventut no tenga ese nivel, pero es que Ante es un jugador de máximo nivel, estamos hablando de NBA o Euroliga, ¡y nosotros no jugamos ni una ni otra competición! (risas).

Estás a punto de cumplir cinco años al cargo del equipo y como mínimo serán tres más. ¿Te imaginabas cuando llegaste poderte consolidar tantos años como entrenador del Joventut?

La verdad es que no. Ya cuando llegué veía difícil superar la situación que teníamos en ese momento, pero yo creía y lo conseguimos entre todos. Recuerdo a entrenadores como Aíto García Reneses o Salva Maldonado, pero entrenar a un club como el Joventut tanto tiempo es algo difícil. Ahora mismo el club no es económicamente poderoso, pero la Penya es uno de los mejores clubes de la historia. Todo el mundo espera el máximo del entrenador, que juguemos bien y que ganemos, y mantener eso durante tanto tiempo es muy difícil. Le agradezco a toda la gente que confía en mí que tenga la paciencia para mantenerme en el cargo, y contento también con que los jugadores sigan creyendo en mí. En algún mal momento que hemos tenido los últimos años han seguido creyendo en mí, ¡así que hasta que me aguanten! (risas). Me siento muy orgulloso de seguir ya que el Joventut es un club especial para mí, he crecido aquí y no es fácil en una competición tan competitiva como la ACB.

Carles Durán, de técnico asistente de Aíto García Reneses en una foto de archivo | SPORT

2023 cuenta con un gran aliciente como es la disputa de la Copa del Rey en Badalona. ¿Has empezado ya a imaginar como pueden ser esos días y el ambiente que se puede vivir en la ciudad?

Sinceramente, todavía no he tenido mucho tiempo para pensarlo, con tantos partidos... pero lo que sí que me gustaría es que la ciudad salga beneficiada de esta Copa y que, además de la gran instalación que es el Olímpic, que la gente se lleve un recuerdo increíble de Badalona. Somos una ciudad de basket especial y más allá del recuerdo de los partidos, que la gente se vaya con un recuerdo muy bueno de la experiencia.

¿Qué hay que esperar del Joventut de cara a la segunda mitad de la temporada?

En cuanto a la ACB, seguir en ese grupo importante de equipos, que ya será difícil. Estamos a un partido del segundo/tercer clasificado y tenemos que ser capaces de mantenernos. Pero sobre todo seguir generando ilusión en la Eurocup. Es una competición en la que estamos con mucha ilusión de competirla bien.

¿Qué deseos tienes para el año que entra?

A nivel personal, deseo que la gente esté bien. Venimos y estamos en años difíciles y lo que deseo es que la gente tenga un mejor 2023 en comparación a 2022, y a nivel profesional seguir disfrutando. Si me lo paso bien y mis jugadores también lo hacen, conseguiremos cosas. Hay que intentar que se vea a la mejor Penya posible disfrutando de jugar a basket.