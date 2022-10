Ante Tomic: "No descarto jugar hasta los 39 años"

El pívot croata ha repasado con SPORT su trayectoria en ACB tras superar los 500 partidos en la competición Tomic también repasó su salida del Barça: "Podía intuir que las cosas no iban a acabar bien para mí"

Ante Tomic es toda una institución de la Liga Endesa. Ya queda muy lejano aquel enero de 2010 en el que llegó a España de la mano de un Real Madrid en el que fue de más a menos, coincidiendo con el arranque de la era de Pablo Laso como entrenador blanco. En una pizarra en la que los contraataques y los triples ocupaban prácticamente todo el protagonismo, el pívot croata no tenía lugar en el equipo, y el Madrid, al llegar el verano de 2012, decidió no ejecutar el año de contrato adicional que tenía.

Y entonces apareció el Barça. Aquel equipo que se había coronado en París hacía dos temporadas necesitaba una renovación, y pocos podían esperar que Tomic fuese a recalar en el 'eterno rival'. Y lo cierto es que Tomic acabó vistiendo la camiseta azulgrana durante ocho temporadas en las que consiguió una ACB y cuatro Copas del Rey, un bagaje quizá algo escaso en una de las épocas más complicadas de la sección azulgrana, y con una etapa prácticamente dorada del Madrid.

Tras la derrota en la final del playoff de la burbuja ante Baskonia, y la no renovación de su contrato, Tomic firmó por el Joventut, un movimiento 'extraño' por renunciar a seguir en un equipo Euroliga, pero decidido en todo momento por una situación familiar que el croata siempre ha tenido muy clara en su trayectoria. Camino de los 13 años en Liga Endesa, habiendo entrado en el club de los jugadores con más de 500 partidos en la competición, y superado únicamente por Marcelinho Huertas como el jugador extranjero con más partidos en la competición, Tomic atiende a SPORT para repasar una trayectoria privilegiada.

¿Qué se siente al superar los 500 partidos en ACB?

Me siento mayor (risas). Es una cifra importante, el propio número dice que llevo muchos años aquí y por suerte he podido llegar a estos 500 partidos. Pocas lesiones, muchos minutos y 13 temporadas, me siento muy orgulloso.

Llegas a la Liga Endesa de la mano del Real Madrid. ¿Cómo se produce esa llegada al club blanco desde Zagreb?

Me llamó mi agente y me dijo que el Madrid estaba interesado en ficharme, pero tenía que ser 'ya'. Era para enero, y como suele pasar en estas situaciones todo fue muy rápido. Pasé de estar con mis amigos y familia en Zagreb a estar en Madrid, que era mi primera vez fuera de Croacia. A nivel personal fue muy duro.

¿Qué recuerdos tienes de aquellos primeros clásicos con la camiseta del Madrid ante el Barça?

Eran partidos especiales. Los primeros duelos fueron en los cuartos de final de la Euroliga que acabó ganando el Barça en París, y pese a la derrota, tengo un buen recuerdo de la serie que hice

¿Cómo es la valoración que haces de tu etapa en el club blanco?

En general fue una etapa buena. Todos los jugadores jóvenes necesitan un periodo de adaptación, tanto en el país, como en el club. Fueron dos años y medio importantes para mí, para crecer como persona y como jugador.



| David Ramírez

Y tras jugar en el Madrid, fichas por el Barça. Entiendo que fue una decisión valiente por lo que suponía

Desde luego que conocía la rivalidad entre Barça y Madrid. Creo que fue una decisión correcta y buena para mí. Yo nunca he hablado mal de ningún club, les tengo muchísimo respeto. Estaba la posibilidad de fichar por el Barça, me querían, apostaron por mí, y no dudé mucho.

¿Qué supuso para tí jugar en el Barça?

Fue muy especial, el Barça está entre los mejores clubs del mundo, por toda la organización y la historia que tienen. También lo es el Madrid, y estoy orgulloso de haber podido formar parte de los dos.

En el Barça eras uno de los líderes. ¿Crees que fue en el equipo en el que mejor has jugado?

Sí, seguramente. Fueron ocho años, y en unos seis o siete (risas) he estado a un nivel bastante alto.

En el draft de la NBA de 2008, los Utah Jazz te seleccionan en la posición 44. Cuéntame si hubo posibilidades reales de jugar allí

Sí, dos veces si no me equivoco. Pero en la vida de toda hay dos apartados: el personal y el profesional. Yo intenté llevarlos de la mano, y la decisión de quedarme en Barcelona fue familiar, con la idea de formar una familia aquí. Sí que hubo interés, tenía buenas opciones para ir a la NBA, pero decidí quedarme.

Con el paso del tiempo, es una decisión que habrías cambiado?

No, para nada, estoy contento con lo que decidí en su día.

De tus ocho años en el Barça, ¿cuál es el recuerdo más feliz que tienes?

Cuando ganamos la ACB. Es mi única liga en España y es el recuerdo más importante que tengo, sin olvidar las participaciones en las Final Four de la Euroliga.

¿Y el entrenador con el que más disfrutaste en pista?

Sin duda, Xavi Pascual. Es un entrenador 'top', tal y como estamos viendo. Uno de los mejores entrenadores en Europa en la actualidad. Consiguió sacar lo mejor de mí en pista.

Con Nikola Mirotic se os vio muy unidos en la primera temporada en la que él llega a Barcelona. ¿Cómo viviste su primera temporada en el Barça, era parecida a la primera tuya tras dejar el Madrid?

Jugamos juntos en Madrid y nos conocemos desde hace años. Tenemos una buena relación, somos amigos. Me sorprendió mucho cuando Niko llegó al Barça, mucha gente decía que yo tenía algo que ver con el fichaje, pero es totalmente falso. Pero entiendo que él también quiso unir su vida personal con la profesional. Lo estamos viendo, que tras muchos años en la NBA, hay jugadores que quieren volver a Europa para tener una situación estable. Es un jugador y una persona extraordinaria, en las últimas temporadas estamos hablando del mejor '4' del continente. Es el mejor fichaje que podía hacer el Barça.

¿Confías en que, una vez superada su lesión, vuelva a recuperar su mejor versión?

Seguro. En este punto, su lesión es más precaución que dolor y lo importante es que se sienta bien y esté preparado para el último tramo de la temporada.

Me gustaría saber tu versión de como fue tu final en el Barça

Simplemente después del Playoff de la burbuja me fui a Croacia, y tras hablar con gente del club me dijeron que no contaban conmigo. Nada más y nada menos.

¿Era algo que esperabas?

Sí y no. Durante la cuarentena hablamos de muchas cosas y ya podía intuir que las cosas no iban a acabar bien para mí.



| David Ramírez

Y tras cerrar la etapa del Barça, se abrió la del Joventut. ¿Cómo te sientes en Badalona?

Bien, me siento muy cómodo y contento con los jugadores, la afición y el staff. Vuelvo a lo que te he dicho antes, para mí era importante tener de la mano la vida personal y la profesional, y Badalona fue el mejor sitio para mí.

En la Penya vuelves a tener el rol de líder e incluso el ser modelo para los más jóvenes...

Cuando te sientes cómodo con todo el mundo del club, puedes dar tu mejor versión. Si eso significa ayudar a la gente joven o al entrenador, bienvenido sea.

La filosofía de club del Joventut parece ser única en Europa

El modelo es muy parecido al de mi primer club en Croacia, el KK Zagreb, que también apostaba por la gente joven para formarlos. El club ahora ha desaparecido, pero me recuerda a la filosofía del Joventut. Si hablo concretamente de la Penya, lo estamos viendo cada año: entran nuevos jugadores jóvenes que no solo forman parte las convocatorias, sino que también juegan. No es algo que se suela ver con frecuencia.

Joel Parra es uno de los últimos frutos que ha dado la cantera verdinegra

Es un buen ejemplo de como un jugador joven crece en un equipo que aspira a todo. Es mi tercer año aquí y creo que Joel ha dado un paso hacia adelante enorme. Ya está llevándose reconocimientos como el de la ACB, que la pasada temporada lo eligió como mejor joven, ahora ha ganado el Eurobasket. Es un chaval extraordinario.

¿Dónde crees que puede estar su techo?

Todo depende de él. He visto muchos jugadores jóvenes que dominaban y que luego desaparecieron poco a poco. Creo que Joel puede llegar muy lejos y depende solo de él.

Tienes contrato con el Joventut hasta 2025. ¿Es tu último contrato?

No lo sé. En 2025 tendré 38 años. Si me siento bien y sano, podría jugar un año más. Pero en este momento solo quiero pensar en el ahora, como ayudar al equipo y jugar bien.

Cuando acabes tu etapa como jugador, ¿dónde te ves? ¿En Catalunya con la familia?

Me veo viviendo aquí con mi familia porque es nuestra casa. No sé si mi futuro estará ligado con el baloncesto, tengo otros intereses que me apetecería probar, pero quedarme en el mundo del basket es otra posibilidad.

La próxima Copa del Rey es en Badalona. Imagino que sería la culminación a una trayectoria tan increíble como la tuya levantar el título en casa

Tanto para mí como para el club, imagina lo que sería ganar la Copa del Rey en el Olímpic, sería una locura.