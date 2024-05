Ricky Rubio: “Hay momentos duros y ser padre te hace empatizar"

Ricky Rubio ha presentado este lunes en el Hospital Vall d'Hebron su proyecto más ambicioso con la apertura de una nueva Área Terapéutica de Rehabilitación Infantil y Adolescente en el hospital. El jugador del FC Barcelona explicó los motivos detrás de esta idea, que 'surge por necesidad' con el objetivo de ayudar a los niños y niñas a hacer más su vida más fácil después de una operación.

El jugador del Masnou explicó los motivos detrás del proyecto: "Es una idea que sale de hace tres años casi, surge la idea por necesidad. Tuvimos reuniones con Vall d'Hebron, al final surgió esta idea. Es un proyecto grande en cuanto a tiempo, económicamente... pero no lo hemos hecho solos. Nace un espacio increíble, cuando pensamos las ideas no pensamos que iba a ser tan grande, tan bonito. Lo importante es que se haya hecho realidad".

Ricky Rubio se muestra comprometido con un proyecto ambicioso que le hace dar un sentido a todo: "Hay momentos duros. Ser padre te hace empatizar, ves la capacidad que puede tener un referente para poder alegrar el día, dar esperanza e ilusión... Llena muchísimo, es algo que no cuesta nada. Le da sentido esta idea. Yo también pasé un momento muy complicado con mi madre, vi muchas cosas a mejorar en hospitales... al vivir esta situación personal, ha hecho que haya un cómo en esta fundación para saber hacer las cosas".

A nivel deportivo, el jugador del Barça ha explicado sus sensaciones en estos primeros meses después su vuelta a las pistas: "Ha sido raro después de todo este tiempo. Entrar a mitad de temporada tampoco es fácil. Me estoy adaptando a lo que surge con otro punto de vista, de perspectiva... intentando volver a coger esas sensaciones poco a poco. Al final todo sigue y ya no es que salga bien o no, sino que esté bien, y ahora mismo, se está consiguiendo”.