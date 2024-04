Ricky Rubio: "Debemos tener una mentalidad más ganadora"

El base del Barça Ricky Rubio aseguró este domingo, tras derrotar al Real Madrid (85-79), que el cuadro azulgrana debe tener "una mentalidad más ganadora" y no relajarse cuando cuente con una ventaja amplia en el marcador.

"Hemos salido muy agresivos. Sabíamos que en casa tenemos el factor cancha y hemos cogido las riendas. Después nos hemos relajado un poco. Tenemos que tener una mentalidad más ganadora en este sentido, de seguir, seguir y seguir, porque hoy hemos podido aguantar, pero en otros partidos no va a ser así", resumió.

Tras disputar el primer clásico desde que regresó al Barça, el base catalán afirmó que estos son "partidos bonitos" y "divertidos de jugar" por el ambiente, y destacó que el Barça necesitaba este victoria en la Liga Endesa, donde "todos los partidos" serán "importantes" de ahora en adelante.

Elogios a Rudy

"El último partido también ganamos en casa. Son un gran equipo (el Real Madrid). Llevan muchos años a un gran nivel y se conocen mucho. Son partidos que te hacen ganar confianza", remarcó Ricky, quien también explicó que le hizo "ilusión" enfrentarse a Rudy Fernández.

"Ha hecho un 'carrerón'. Anunció su retirada y la verdad es que es un jugador al que no se ha valorado suficientemente lo mucho que ha hecho y está haciendo en la pista. Ha sido un placer jugar con él y hoy contra él", afirmó.

Por último, Rubio habló del encaje en la posición de base, donde el Barça cuenta con cuatro jugadores: "Es cuestión de química y de encajar. Sabemos que no es fácil a mitad de temporada. Si hay partidos en los que no juego, no me voy quejar. Estoy muy contento de poder jugar a baloncesto y estoy aquí para ayudar en lo que el equipo necesite".