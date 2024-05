El 1x1 de la debacle blaugrana ante Olympiacos

El Barça se quedó sin billete para la Final Four después de caer en el Palau en el quinto encuentro por un ajustado 59-63, que llevó a Olympiacos a la lucha por el título en Berlín. Un Barça negado desde el triple (4 de 26) realizó un gran trabajo en defensa, aunque no fue suficiente para doblegar al cuadro griego que esperó su oportunidad para rematar el encuentro.

Una derrota que hace daño al Barça, que después de una gran temporada regular, no pudo cerrar la serie de cuartos y con la ventaja del Palau, que no acabó por intimidar a los griegos, que vuelven a la Final Four donde les espera el Madrid.ñ

CINCO INICIAL

Satoransky (3): Desconocido. El base checo recuperaba la titularidad en detrimento de Ricky y su aportación defensiva fue importante, aunque como siempre le sucede, no pudo aportar en ataque a pesar de sus cinco asistencias. Muy pocoa para lo que se espera de él.

Laprovittola (6): Incisivo. El argentino volvió a realizar la tarea de desatascar al equipo en ataque, aunque la realidad es que estuvo demasiado solo en el ataque (17 puntos) para poder resolver por su cuenta

Nikola Kalinic (1): Nulo. Nikola Kalinic jugó uno de sus peores partidos con el Barça donde no fue capaz de anotar ni una sola canasta en sus tiros de dos (0 de 4) y triples (0 de 3)., Acabó con una valoración negativa de -9. Un lastre a pesar de la confianza que le dio el técnico con 19 minutos de juego.

Jabari Parker (2): Desacertado. El estadounidense lo intentó de todas las maneras pero la ansiedad por querer anotar le pudo en todo momento y no fue el jugador resolutivo que necesitaba el Barça para sacar adelante el encuentro

Jan Vesely (4): Luchador. El checo, un baluarte del equipo azulgrana en la zona y con su tiro alrededor de la zona, no estuvo tan acertado como en otras ocasiones aunque lo compensó con la lucha en la zona aunque no fue suficiente

SUPLENTES

Oscar da Silva (3): Voluntarioso. El alero brasileño contó con nueve minutos de acción aunque nunca se dejó notar en sus acciones, ni ofensivas ni tampoco defensivas. Un jugador que deja frío por su falta de lucha, y también de desacierto a pesar de tirar poco.

Ricky Rubio (7): Instigador. El base del Masnou fue una autentica tortura en defensa para los griegos, aunque muchas de sus acciones no las pudo aprovechar en ataque sus compañeros. Dio cuatro asistencias y produjo cinco robos, pero no se aprovechó.

Un decepcionado Parker dejaba el Palau en una de sus peores actuaciones como blaugrana / VALENTI ENRICH

Willy Hernangómez (4): Blando. El pívot madrileño lo volvió a intentar en la zona, aunque ante un rival tan correoso y tan físico, sus habilidades disminuyen, y lo volvió a demostrar en encuentro donde era necesario muchó físico.

Àlex Abrines (6): Clarividente. El alero mallorquín cumplió con creces en su papel de reactivador del ataque blaugrana con 13 puntos, además de repartir cuatro asistencias. Sin duda, uno de los que se salvó de la 'quema'.

Rokas Jokubaitis (3): Invisible. Apenas tuvo minutos en el duelo decisivo, y su participación en el juego quedó reducida a unas pocas acciones. Sin duda, un jugador que tiene todos los números para salir a final de temporada.

El técnico

Roger Grimau (4). Previsible. El técnico azulgrana trató de no hacer demasiados inventos, solo con la introducción de Satoransky en lugar de Ricky. No utilizó a Brizuela, y menos a Nnaji, consciente de que se iba a jugar el partido con los 'suyos'.