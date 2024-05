Las claves de la eliminación del Barça en la Euroliga

El Barça vivió una de las noches más dolorosas y tristes de la temporada después de caer por 59-63 ante Olympiacos en el quinto y definitivo partido del playoff de Euroliga. Un tropiezo que deja al equipo tocado, sin cuarta Final Four consecutiva, y con muchas dudas para afrontar los dos últimos partidos de Liga Endesa antes de que arranquen las eliminatorias por el título.

Los jugadores azulgranas saltaron al Palau Blaugrana sabiendo todo lo que había en juego. La afición volvió a responder una noche más esta temporada, con la ilusión de volver a una final a cuatro europea por cuarto curso consecutivo.

Los porcentajes en el tiro

Pero el Barça, que tan bien ha rendido cuando ha encontrado el acierto, volvió a sufrir una de las mayores debilidades exhibidas durante toda la campaña, relacionada con esa efectividad en el lanzamiento. No hay término medio: o el equipo está inspirado a nivel colectivo, o ese desacierto se suele contagiar a la totalidad de la plantilla. El conjunto azulgrana lanzó por debajo del 50% de acierto en tiros de dos, y en el triple, firmó un discreto 15,4%, con tan solo cuatro lanzamientos anotados de 26 intentos.

Jabari, 0/7 en triples

Nadie se salvó de la mala noche vivida desde más allá del 6,75. Nicolás Laprovittola y Álex Abrines convirtieron dos cada uno tras siete y cinco intentos, respectivamente. Eso sí, fueron los únicos en lograr anotar desde la línea exterior. Destacó también el partido aciago en ataque de un Jabari Parker que sufrió muchísimo con su tiro: dos de seis en tiros de dos y un sorprendente cero de siete en triples.

Jabari Parker firmó un 0 de 7 en triples ante Olympiacos / EFE

La mala actuación de Kalinic

El equipo no tuvo el día en el tiro, y la evidencia en el rendimiento de algunos jugadores es buena muestra de ello. Nikola Kalinic firmó, seguramente, su peor partido desde que fichó por el Barça. 0 puntos, 0/7 en tiros de campo y un llamativo -9 de valoración en algo más de 19 minutos en pista. La serie del alero serbio ha sido tremendamente decepcionante, firmando 3,6 tantos por encuentro y un dos de once total desde la línea del 6,75. Llegó a Barcelona con esa etiqueta de ser un jugador de garantías para afrontar los tramos decisivos de las temporadas, pero ya firmó esta campaña una Copa para el olvido, y da la sensación que todo el ruido sobre su posible salida le está lastrando.

El uso de los interiores

La 'excesiva' presencia de Kalinic en pista contrasta con los pocos minutos con los que contó Willy Hernangómez. La gran apuesta del Barça el pasado verano, jugó menos de 12 minutos y medio en una de las grandes finales de la temporada. En ese tiempo, anotó nueve puntos y capturó tres rebotes, en una noche en la que Jan Vesely, que jugó 15 minutos más que él, se quedó en seis tantos y un rebote.

Willy Hernangómez, en el quinto partido ante Olympiacos / EFE

Brizuela y Parra, infrautilizados

El pívot azulgrana es el menor de los problemas en cuanto a fichajes infrautilizados. Darío Brizuela volvió a vivir el partido de manera íntegra desde el banquillo. El exterior donostiarra tuvo 3:27 y 19:41 minutos en el tercer y cuarto partidos de la serie, en los que tampoco estuvo muy destacado. En una noche como la de ayer, con ese desacierto exterior vivido, la no participación de Brizuela resulta incomprensible. Más cerca de él, a la izquierda del banquillo, se encontraba un Joel Parra que ha vivido los cinco partidos del playoff vestido con el polo del club, no convocado. Viendo el rendimiento de Kalinic o los 4 minutos y 55 segundos en los que se ha utilizado a James Nnaji en toda la serie, inexplicable.

El esfuerzo de los bases

Tomas Satoransky aportó ocho rebotes, cinco asistencias y tres robos. Pero el base checo solo tiró a canasta en dos ocasiones desde el tiro libre. Ricky Rubio firmó seis tantos, cuatro rebotes, otras cuatro asistencias y cinco robos. Los dos estuvieron encomiables en esa tarea de tratar de anular al perímetro de Olympiacos, así como en las ayudas ante los rivales más altos y físicos. Pero a la dirección del juego del Barça le falta puntos, y ayer volvió a quedar claro.

Ricky Rubio acabó con cinco robos / Valentí Enrich

Las decisiones de Bartzokas y Grimau

Georgios Bartzokas le ganó la batalla táctica a Roger Grimau. El entrenador griego agitó el avispero buscando respuestas a las discretas actuaciones de jugadores como Isaiah Canaan o Moustapha Fall. Introdujo antes de tiempo a un Shaquielle McKissic que ejecutó en los momentos más delicados del duelo, y obtuvo rédito de la confianza en Nikola Milutinov en la pintura. Dobles figuras (10 puntos y 10 rebotes) para el pívot serbio, y con un Kostas Papanikolaou que también fue decisivo desde el triple. El entrenador azulgrana tuvo varios minutos en pista a la dupla Ricky - 'Sato', junto a Kalinic, en una propuesta en la que faltaban puntos. 'Lapro' estaba fundido cuando todavía quedaba más de la mitad del último cuarto, y esa alternancia final ataque-defensa con Rubio tampoco acabó de ser todo lo efectiva que requería.

Roger Grimau, en el quinto partido ante Olympiacos / Valentí Enrich

En definitiva, el Barça no logró ser todo lo sólido que requería el escenario y el rival. Tras el triple de Abrines para colocar el 38-30 en el tercer cuarto, los azulgranas tuvieron en sus manos una gran oportunidad para decantar la eliminatoria, pero llegó un parcial de 4-12 para los griegos, que resolvieron con mayor efectividad en el tramo final de encuentro.

La obligación de reaccionar en ACB

A Roger Grimau y sus jugadores les queda la Liga Endesa, en la que tratarán de asegurar la tercera posición. Los azulgranas no contarán con el factor pista en contra en unas hipotéticas semifinales y final, pero no queda otra que levantarse y reaccionar para no cerrar la campaña en blanco.