Los motivos ocultos de la ‘espantá’ de Mirotic con el Partizan

El club serbio se muestra muy molesto con la estrella montenegrina después que no cumpliera su palabra de fichar por el conjunto de Obradovic El jugador esgrimió que no quería dividir al pueblo serbio aunque en Belgrado se ‘huelen’ que la oferta millonaria del Panathinaikos le ha hecho cambiar de idea

El futuro deportivo Nikola Mirotic se ha ido complicando después de que el Barça anunciara oficialmente que rescindía el contrato de la estrella montenegrina el pasado 20 de julio y por tanto, quedaba libre para firmar por el equipo que quisiera.

Pero después de suscitar el interés de varios equipos por su contratación, en muchos casos negociada antes de que el Barça le diera definitivamente de baja, lo cierto es que el jugador se encuentra en una situación tremendamente incómoda y más tras anunciar el pasado fin de semana que no tenía intención de firmar con el Partizan.

Una decisión que ha hecho mucho daño al conjunto de Obradovic ya que les había dado la palabra para firmar por el cuadro serbio, a la espera de desligarse oficialmente del Barça como sucedió esta pasada semana.

Sorpresa mayúscula en Belgrado

La sorpresa del conjunto de Belgrado fue mayúscula ya que le aseguraron al jugador que no habría ningún tipo de polémica en la ciudad ni con los seguidores del equipo rival, el Estrella Roja. Incluso el presidente del país, seguidor del Estrella, le garantizó total seguridad para venir a jugar en el conjunto del Partizan.

Aunque de la noche a la mañana, un comunicado del jugador, expresaba su decisión de no fichar por el Partizan alegando la seguridad de su familia ante las amenazas y tensión creada por su llegada al Belgrado.

Un cambio de postura radical que ha cogido a todo el mundo con el pie cambiado y la sensación en el Partizan que les ha engañado en sus motivos de desligarse del acuerdo.

De la religión...al dinero

Algunas informaciones apuntan que el ex blaugrana habría consultado con un líder religioso su situación para decidir finalmente que no podía jugar en Belgrado “para no dividir” al pueblo serbio, aunque nadie descarta un motivo menos religioso sobre su última decisión.

Y es que la oferta millonaria del Panathinaikos podría haberle hecho cambiar de opinión, ya que el conjunto de Atenas ya había mostrado interés en contratarle para volver a construir un equipo ganador, aunque las conversaciones no llegaron a buen puerto hace unas semanas.

Con el ‘no’ de Mirotic al Partizan, se ha reavivado el interés del ‘PAO’ que le habría realizado una oferta irrechazable, y que cifran en los cuatro millones de euros por temporada, según avanzaba Sportando.

Ahora mismo, parece la opción más probable para Mirotic aunque viendo como está actuando el montenegrino, no parece nada seguro su futuro hasta que finalmente lo confirme.