Se atasca el fichaje de Juancho Hernangómez

Mientras las miradas estaban puestas en el tema Mirotic, el fichaje de Juancho Hernangómez no ha cogido velocidad al no haber oferta en firme por el ala-pívot madrileño El club espera que el jugador haga una clara apuesta de venir al conjunto azulgrana después que hayan atado a su hermano, Willy Hernangómez, que no lo ha convencido todavía

El Barça ya tiene un acuerdo desde hace día con el pívot español Willy Hernangómez, que decidió fichar por el conjunto azulgrana después de haberse desligado completamente de los New Orleans Pelicans de la NBA, su último equipo después de siete años en la liga estadounidense y que el Madrid no igualase la oferta presentada en la ACB

Y después de ‘atar’ a Willy, todas las miradas se dirigieron a su hermano Juancho Hernangómez, que es agente libre y por tanto, sin ningún impedimento para fichar por el Barça si ese era su deseo.

Pero ya han pasado algunos días desde que se hizo oficial la contratación de Willy, y las noticias sobre el posible fichaje de Juancho se han enfriado de manera alarmante. ¿Qué ocurre con Juancho y su posible fichaje por el Barça?.

Sigue siendo la primera opción

La realidad es que el jugador sigue siendo la primera opción para cubrir el puesto de ala-pívot, pero todo el enredo con Mirotic, al que representa su mismo agente, Igor Crespo, no ha ayudado a que los contactos avancen por el buen camino.

El jugador se encuentra en España realizando su propio campus de verano y en una entrevista reconoció que “sería un sueño jugar con mi hermano, algo que siempre hemos deseado”. Se trataba claramente de un mensaje hacia el Barça de su disposición para fichar.

Aunque el reconocimiento explícito de querer vestir de blaugrana no lo ha realizado, y en la misma entrevista afirmaba que todavía conserva alguna ilusión de volver a la NBA después de ser ‘cortado’ en febrero pasado por los Toronto Raptors.

Su madridismo le pesa

En el Barça creen que el jugador no está convencido de venirse a Barcelona –reconoce ser un seguidor madridista- ni parece que su hermano Willy tampoco le ha convencido todavía de dar ese paso. Mientras tanto, el Barça espera retomar la comunicación con Igor Crespo y presentar finalmente una oferta en firme, que no ha llegado.

Todo parece indicar que las dos partes están condenadas a entenderse por el interés de unos y otros, pero la realidad es que la situación vive un momento de ‘impasse’ que necesita desbloquearse de alguna manera y saber quién da el primer paso para que el acuerdo llegue a buen puerto.

El interés del Barça era poder cerrar ese fichaje antes de que inicie el camino la selección española de cara al Mundial, pero parece ya tarde. Los escogidos por Sergio Scariolo, entre ellos los dos hermanos Hernangómez, inician la preparación el 25 de julio y ya parece imposible que haya acuerdo antes. Veremos si es posible cerrarlo antes del torneo mundialista.