Mirotic 'ataca' al Barça

El capitán azulgrana ha afirmado que lleva dos años sin hablar con el club sobre una rebaja salarial de su contrato que expira en 2025 Mirotic "acata" una decisión en la que según él, no ha tenido ni voz ni voto

Pese a que el FC Barcelona había decido 'proteger' a Nikola Mirotic y apartarle de los medios de comunicación en la previa de la final de la Liga Endesa, en la que estaba prevista su presencia junto a Sarunas Jasikevicius para conocer sus impresiones ante los próximos partidos ante el Real Madrid, el capitán azulgrana ha decido montar su propia estrategia y romper su silencio tras todas las informaciones aparecidas en las últimas horas.

Todo arrancó en la noche del pasado miércoles, en la que desde Italia daban por hecho la llegada de Nikola Mirotic al Olimpia Milano, algo que desmientieron a SPORT fuentes cercanas tanto del club como del jugador. Lejos de apagarse el ruido sobre su futuro, en la mañana del jueves, 'Esport 3' daba por hecha la rescisión del contrato al término de esta temporada, algo que también han desmentido a este diario el Barça y el entorno de Mirotic.

Pese a que SPORT ha podido confirmar que en las últimas horas se ha vuelto a producir una nueva reunión con el jugador para lograr una rebaja de su salario, tal y como se viene buscando en los últimos meses, y no una rescisión de contrato, Mirotic ha concedido una entrevista a 'Mundo Deportivo' en la que ha atacado al Barça afirmando que dichas conversaciones para rebajar su salario no han existido, y que lleva dos años sin hablar con el club de este tema.

Las frases más destacadas de la entrevista de Nikola Mirotic

"Sinceramente, no me han dado ninguna explicación. Primero, me hubiera gustado que se me hubiera transmitido de otra manera, en otro momento, con otra gente, tal vez de más arriba. Mi agente se ha sentado ya con ellos y ha preguntado. Si es tema económico, hablemos, vanos a sentarnos y ver si podemos hacer algo".

"En ningún momento el club me ha abordado para que me bajase el sueldo".

"No hemos hablado de la rebaja salarial ni esta temporada ni la temporada pasada. Llevamos dos años sin hablar de eso. No es algo que se haya puesto sobre la mesa. Y es algo que esperaba que pudiera pasar este verano".

Sobre seguir en el Barça con una ficha inferior: "Hubiese hecho algo seguro. Yo ya ayudé una vez al club. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no sentarse? ¿Por qué no escuchar? ¿Por qué no ver cómo podemos ayudarnos unos a otros? Yo soy muy feliz en Barcelona y mi familia también. ¿Dónde voy a estar mejor? Pero no ha sido posible porque las decisiones han sido muy claras. Y las explicaciones al final han sido que el club quiere ir por otro camino".

"La decisión está tomada y no puedo hacer más que acatarla".