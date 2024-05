Finalitza amb gran èxit de participants el ‘XV Campionat de Catalunya d’escacs 2024’

L’hotel 4R Europe de Coma-ruga va acollir, un any més, el XV Campionat d’Escacs 2024 organitzat per la Federació Catalana d’Esports per a Cecs (FCECS), amb un gran èxit de participació d’escaquistes cecs i deficients visuals.

L’edició d’enguany va concloure amb el regnat de Ethan Rubio, que va guanyar en la totalitat de les partides.