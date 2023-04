Jasikevicius: "Hay mucha preocupación con los lesionados"

El entrenador del Barça vio como se le llenaba la enfermería en pocos minutos El técnico valoró que el Barça hizo "muchas cosas positivas" y "sigue mejorando"

El entrenador del Barça, Sarunas Jasikevicius, se mostró satisfecho con la imagen de su equipo tras la victoria de este domingo contra el Real Madrid (97-82), pero aseguró que siente "mucha preocupación" por las lesiones de Cory Higgins, Alex Abrines y Jan Vesely durante el partido.

"Ha sido una victoria grande por cómo se hizo, pero hay mucha preocupación con los lesionados ahora que viene lo más importante. Los seguidores deben irse a casa contentos y los jugadores también, pero yo estoy temblando esperando la llamada del médico", afirmó el técnico en la sala de prensa del Palau Blaugrana.

En esta tesitura, el preparador lituano elogió el rendimiento de los habituales secundarios: "No es fácil salir y rendir cuando no tienes mucha constancia, pero lo han hecho muy bien. Los que no juegan mucho están entrenando muy bien. Todos están listos para jugar".

Satisfecho con el rendimiento ante los grandes

"El equipo ha demostrado que está para los grandes partidos y llevamos dos o tres meses jugando estos partidos grandes de una manera muy buena. A veces perdemos como contra el Fenerbahce y el Olympiacos, pero estamos ahí con opciones reales de ganar", reflexionó Jasikevicius.

El técnico valoró que el Barça hizo "muchas cosas positivas" y "sigue mejorando", pero señaló los parciales adversos de 0-11 y 0-12 encajados durante el encuentro como "preocupantes" porque pueden "castigar mucho" en los encuentros importantes que están por venir y "hay que intentar no regalar".

Elogios a Laprovittola

Asimismo, Jasikevicius elogió la actuación del argentino Nico Laprovittola: "No es ninguna sorpresa, lleva dos años muy buenos en el Barça. Hoy por momentos ha dominado, ha tomado muy buenas decisiones y es muy importante para nosotros".

Por último, el entrenador lituano habló de la conexión con la afición en el día que el Palau Blaugrana registró el récord de asistencia de la temporada con 7.580 espectadores.

"Este es el récord porque no tenemos pabellón más grande (ríe). Para este partido podemos vender mucho. El Palau es así, en los últimos años está mucho con el equipo, animando en los momentos difíciles. En los partidos grandes. El Palau es mucho Palau", concluyó.

1012041

xsf/ism