Acusan a Omar Montes de plagiar este gran éxito

El pasado 6 de abril, concretamente en el arranque de la final de la Copa del Rey, Omar Montes estrenó su último éxito 'La Sevillana'. El tema se ha convertido en uno de los más escuchados en el último mes, y ha sido protagonista en las casetas de la Feria de Abril.

Sin embargo, 'Y ahora Sonsoles' ha anunciado que la canción se puede tratar de un plagio: "Resulta que el músico Joaquín Pareja Obregón sospecha que Montes podría haber plagiado en su último éxito, 'La Sevillana', varias de las estrofas de su padre".

El artista ha explicado a Beatriz Cortázar que ha encontrado similitudes con 'A la Puerta de Toledo' de Chiquetete, pero compuesta por su padre: "Esto tiene unos códigos y unas normas que precisamente Arturo, padre de Manuel, que es heredero de los derechos, me dice que después de la Feria de Abril le empezaron a llegar muchos mensajes que decían que 'esta sevillana es igual que la de tu padre'".

La periodista ha explicado que el afectado estudió la canción y encontró demasiadas coincidencias: "Ha mandado esto a la SGAE para que hagan un estudio de las dos canciones".

Joaquín contó por teléfono al programa que 'La Sevillana' es muy parecida a la de su padre: "No escucho mucha música de nadie, porque me dedico a escuchar la mía y a producir la mía, y a componer mis cosas, pero es que todo el mundo es como un clamor de que la música es igual a 'A la Puerta de Toledo'. Bueno, la he escuchado y efectivamente...".