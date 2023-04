Vezenkov recuerda su amargo paso por el Barça: "No creo que mereciera lo que pasé"

El alero de Olympiacos ha repasado su etapa en el club azulgrana, de la que guarda luces y sombras Vezenkov ganará el 'MVP' de la temporada en la Euroliga tras su brillante curso en el equipo griego

¿Cuántas veces ha llegado una oportunidad irrechazable a nuestras vidas y no la hemos sabido aprovechar porque era demasiado pronto? Algo parecido le tuvo que pasar en su día a Sasha Vezenkov cuando aterrizo en 2015 y con apenas 19 años en el FC Barcelona, tras haberse confirmado en Salónica como uno de los jugadores más prometedores del panorama continental.

En el Aris, club en el que arrancó su carrera profesional en 2011, logró ir quemando etapas a una velocidad endemoniada, llegando a conseguir el 'MVP' de la temporada en una liga plagada de estrellas en los históricos Olympiacos y Panathinaikos. Quizá lo lógico en su carrera hubiese sido dar el salto a alguno de los grandes en Grecia, pero el tren no había pasado (todavía) y el destino apuntaba hacia el club azulgrana.

Paso discreto por Barcelona

En el Barça, las cosas a Vezenkov no le fueron bien. Firmó un contrato de cuatro temporadas, la última opcional. Una cláusula que no se acabó ejecutando en 2018 en una decisión que entraba dentro de la lógica por lo exhibido por el jugador en la pista. Más allá de alguna buena actuación, con su amenaza exterior y su potencia para entrar a canasta, el jugador, que en el equipo azulgrana jugaba de '4', siempre estuvo a la sombra de otros compañeros como Justin Doellman o Pierre Oriola.

La peor etapa más reciente del equipo

Pero, ¿fue únicamente culpa del jugador que su etapa en el Barça no fuese exitosa? En las últimas temporadas, el equipo ha recuperado su hábitat natural tanto en ACB como en Euroliga, pero no hay que olvidar que del 2015 a 2018, la sección azulgrana vivió seguramente los años más tenebrosos en la memoria más reciente, marcados por una inestabilidad tanto en el banquillo como en el bloque de la plantilla, así como por el dominio implacable del Real Madrid. Volviendo a la parcela de entrenadores, cabe recordar que Vezenkov tuvo hasta cuatro entrenadores diferentes (Xavi Pascual, Georgios Bartzokas, Sito Alonso y Svetislav Pesic) en sus tres temporadas como azulgrana.

Ahora, la realidad del jugador es diametralmente opuesta a la que vivió en Barcelona. El alero regresó al país heleno de la mano de Olympiacos, y tras unas temporadas de readaptación y de recuperar confianza y sensaciones, Vezenkov lleva dos temporadas rindiendo a un altísimo nivel, confirmándose como uno de los mejores jugadores del viejo continente. Si el año pasado ya consiguió 'colarse' en el quinteto ideal de la temporada en la Euroliga, esta temporada será condecorado con el 'MVP' del curso, tras haber promediado 17,6 puntos y 7,1 rebotes por partido con Olympiacos, líder de la fase regular de la competición.

Vezenkov ha atendido en las últimas horas al medio 'SportKlub' para repasar su situación actual, sin perder de vista el horizonte NBA, pero también para echar un vistazo al pasado. Y en esos capítulos anteriores se encuentra su etapa como jugador del Barça, en la que guarda recuerdos buenos, y no tan buenos de su paso por el equipo catalán.

"Descubrí donde estaban mis límites psicológicos"

"Sí, fue una etapa importante y especial en mi vida. Estuve en una situación en la que pude conocer donde estaban mis límites a nivel psicológico, de aguantar sin rendirme ni partirme. Pasé buenos momentos pero fue realmente duro. También para el Barça como club, ya que no tenían un equipo ganador como el que sí que hay ahora. Nunca he culpado a nadie por esto, pero creo que no merecí lo que pasé, aunque puedo aceptar que cometí errores y que quizá no estaba listo y tenía que trabajar más", comenta de manera sincera Vezenkov.

Vezenkov: "Puedo ser el mejor"

"Fue una experiencia bonita, hice amigos para toda la vida, pero me sirvió para demostrar que no me rindo, y que nadie, incluso el entrenador, me puede decir lo que puedo y no puedo hacer. Trabajo para demostrarme, el primero a mí mismo, que puedo ser el mejor", admite.

Ni rastro de Pascual, Sito o Pesic como entrenadores referencia

Además de volver a Grecia, Sasha se ha reencontrado con Bartzokas en el Pireo, seguramente, el entrenador con el que mayor 'feeling' ha sentido: "Tenemos una relación especial. No digo que seamos amigos, pero tenemos una buena relación. Encabeza la lista de mis entrenadores favoritos", explica un Vezenkov en cuyo listado no se encuentran ni Pascual, ni Alonso, ni Pesic.

La NBA, no a cualquier precio

Por último, y tras los cantos de sirena que tuvo el pasado verano de jugar en la NBA, el alero ha reconocido que le gustaría jugar en la mejor liga de baloncesto del planeta, pero no a cualquier precio: "Claro que es un sueño para cualquiera que juegue al baloncesto. Pero no pienso hacerlo solo para decir que lo hice. Si la situación es buena, el equipo me quiere y encontramos la manera y la oportunidad, algo puede pasar", concluye.