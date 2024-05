El Barça se 'cuela' en Francia

Uno de los grandes alicientes -y objetos de debate- del final de temporada es conocer el once ideal de cada competición. En la Ligue 1, el lunes se celebró la gala de los premios de la UNFP, donde Kylian Mbappé fue escogido mejor jugador del torneo o Éric Roy mejor entrenador, entre otros galardonados. Evidentemente, el PSG monopoliza un once con cuatro 'intrusos', y con representación azulgrana.

Kylian Mbappé, Marquinhos, Achraf Hakimi, Vitinha y Ousmane Dembélé fueron los cinco representantes del cuadro parisino en la ceremonia. Por lo tanto, no es ninguna sorpresa que todos ellos estén incluidos en el XI ideal del torneo. Sin embargo, Warren Zaïre-Emery y Gianluigi Donnarumma, que no acudieron a la cita, completan la lista de siete jugadores del conjunto campeón que entran en el mejor equipo del curso.

LÍO CON DONNARUMMA

Primera posición, primer lío. Rémy Cabella, futbolista del Lille, se quejó públicamente de que Donnarumma fuera elegido mejor portero. "Así que los jugadores de la Ligue 1 no ponen a Lucas Chevalier como el mejor portero... No hemos visto el mismo campeonato, creo que merece ganar 100 veces. Dejen de juzgar en función del club porque incluso Bizot hizo una mejor temporada, pero él juega en Brest…", expresó.

Donnarumma, expulsado ante el Le Havre / EFE

En la defensa, además de Hakimi y Marquinhos, entraron Leny Yoro (Lille), una de las grandes sensaciones de la temporada en Francia y uno de los centrales más prometedores del mundo, y Bradley Locko (Brest), lateral izquierdo del increíble equipo dirigido por Éric Roy. Misma dinámica en la medular. La base, completamente del PSG, está formada por Warren Zaïre-Emery y Vitinha, los dos comandantes del equipo parisino. Pierre Lees-Melou (Brest) completa la sala de máquinas.

DOS EX DEL BARÇA EN EL TRIDENTE

Para cerrar el equipo, era imposible que Kylian Mbappé, elegido mejor jugador del torneo, no ocupara el extremo izquierdo. En la otra banda, la UNFP consideró que el ex del Barça, Ousmane Dembélé, merece entrar en el once en su primera temporada con el PSG (tres goles y nueve asistencias en Liga) . Y en la punta de ataque, otro jugador con pasado azulgrana: Pierre-Emerick Aubameyang (Olympique Marsella).

Aubameyang y Dembélé celebran un gol con el Barça / EFE

Curiosamente, el gabonés y el francés compartieron vestuario en el Borussia Dortmund y también en Barcelona, aunque Aubameyang tuvo un breve paso por el Barça. Llegó libre en enero de 2022 procedente del Arsenal, marcó (13 goles en 24 partidos), trabajó y se fue por motivos económicos en verano. El cuadro catalán, muy necesitado, lo vendió al Chelsea por 12 millones, pero su recuerdo es imborrable para los aficionados.

Tras una etapa horrible en Londres, aceptó el reto en Marsella, un acierto total. A los 34 años, Aubameyang sigue siendo el delantero letal que mostró ser en muchos equipos. 29 goles y 11 asistencias en 49 partidos avalan que sigue disfrutando del fútbol al máximo nivel.