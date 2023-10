Brizuela desvela todos los detalles de su fichaje: "¿Quieres jugar en el Barça?"

El escolta azulgrana ha explicado en una entrevista con 'La Resistencia del Palau' su llegada al conjunto catalán Brizuela: "Es una pasada como me ha tratado todo el mundo en el Barça, me siento súper querido"

Darío Brizuela (San Sebastián, 1994) es una de las cuatro caras nuevas del FC Barcelona esta temporada. La llegada del escolta se engloba en el nuevo proyecto arrancado por el club de cara a esta temporada en la que se pretende construir un bloque de jugadores nacionales para rejuvenecer la plantilla, y no tener problemas con los 'cupos' necesarios para poder completar las convocatorias de los partidos ACB.

Si se analiza el 'producto' español, y se busca a un exterior capacitado para aparecer en los momentos delicados de los partidos, sobrado de talento y personalidad, y capaz de poder liderar al equipo, el nombre que aparece es el de un Darío Brizuela que, a sus 28 años, ha debutado este curso en Euroliga, y que ha aterrizado en el Palau Blaugrana con la última Copa del Rey bajo el brazo.

Sus sensaciones tras fichar por el Barça

En una entrevista con 'La Resistencia del Palau', Brizuela ha explicado como están siendo sus primeros meses en Barcelona tras haber dejado Málaga el pasado verano. "Es una pasada como me ha tratado todo el mundo en el Barça, me siento súperquerido. Intento siempre sentirme normal, pero me hacen sentir súperbien a mi mujer y a mi hijo. Lo mismo con el staff, siempre encantados, no tengo ninguna queja. Si la tuviera tampoco la diría, pero ha sido todo estupendo", ha explicado la 'Mamba Vasca'.

Así fue la negociación

Preguntado también sobre su llegada al Barça, Brizuela no ha tenido ningún problema en desvelar todos los detalles de la operación. Una llegada, a Barcelona, que se intuía prácticamente 'imposible' tras haber renovado su contrato con Unicaja a principios de año. "Estaba en Donosti tranquilamente, de vacaciones, y me llamó mi agente y me preguntó: ¿Quieres jugar en el Barça? Me han preguntado por tí, están interesados. Le dije, hombre, pues sí, lógicamente", desvela el '8' azulgrana.

"Me jodieron la tarde en la piscina"

"Al rato me vuelve a llamar mi agente y me dice que el Barça ha decidido pagar la cláusula, y que van a hablar conmigo y con Málaga para respetar a todas las partes. Y me jodieron la tarde de piscina (risas) y me tuvieron al teléfono 36 horas, hablando con Juan Carlos Navarro, Mario Bruno Fernández, con la gente de Málaga y con Ibon Navarro. Le llamé para contárselo y me colgó porque estaba hablando con el presidente sobre mi salida. Fue todo muy fácil y muy agradecido a las dos partes, pero sobre todo que se entendiera muy bien por la parte de Málaga", cuenta Brizuela.

Su relación con Grimau

El jugador, que también confesó que su padre es muy culé, y que habían venido a ver en su día los partidos ante los Philadelphia 76ers y Los Angeles Lakers, también ha hablado sobre su adaptación con Roger Grimau: "Me da bastante libertad para ser yo mismo, para hacer las cosas que los dos creemos que se me dan bien. Estoy muy agradecido por poder venir a un club así y que tenga esa libertad, porque no pensaba que fuera fácil. Si me piden unos mínimos, creo que lo estoy cumpliendo. Me deja libertad para ser yo mismo en ataque, para jugar con libertad, con mucha velocidad, que es lo que quiere, que juguemos más libre y rápido. Y me viene bien, entonces en ese sentido me da mucho margen para hacer mi juego y confía mucho en mí".

Los más "divertidos" del vestuario

Por último, en clave vestuario, Brizuela ha desvelado también cuáles han sido los compañeros que le han sorprendido más a su llegada al Barça. "No pensaba que los dos checos (Satoransky y Vesely) fueran tan divertidos. Me llevo muy bien con ellos, son muy abiertos".