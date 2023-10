Roger Grimau: "Hemos pagado en exceso el mal segundo cuarto"

El Barça cayó en La Fonteta ante el Valencia tras una discutida falta final (71-68) "Los detalles han hecho que no ganáramos”, comentó el técnico azulgrana

El entrenador del Barcelona, Roger Grimau, lamentó este domingo el precio que pagaron por el mal segundo cuarto que hicieron en la pista del Valencia Basket y señaló que ese lastre y algunos tiros fallados al final les impidieron ganar.

“Hemos pagado en exceso el mal segundo cuarto que hemos hecho y en la segunda parte nos ha costado. Defendiendo mejor, no hemos metido los primeros ataques y hemos ido a remolque. Al final nos hemos podido meter en el partido, pero los detalles han hecho que no ganáramos”, señaló en la rueda de prensa.

“Ha sido un montón en el que no hemos sabido parar. Aún sabiendo la calidad de los jugadores hay veces que te lo hacen igualmente, como lo ha hacemos nosotros. Ha habido un momento en que a campo abrió no has hecho mucho daño”, admitió.

El técnico dijo que los detalles que les impidieron ganar fueron los fallos “en un par de tiros” que cree que encontraron “bien” pero no metieron, “nada más”.