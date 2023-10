Tomas Satoransky, aniversario agridulce de blaugrana

El base azulgrana cumple este lunes 32 años en un momento de dudas en su aportación al equipo en las últimas derrotas La ausencia de Laprovittola requería un paso al frente del base checo que no ha llegado y el equipo ha perdido lucidez ofensiva y también de juego

Tomas Satoransky cumple este lunes 32 cumpleaños, una ocasión siempre para celebrar con sus seres queridos y personas cercanas, aunque deportivamente, el base checo no está viviendo un buen momento como azulgrana.

Satoransky, que regresó de la NBA para convertirse en uno de los faros de este Barça, en la nueva campaña con Roger Grimau al frente, no ha acabado de tomar la manija, siempre a la sombra de un Nico Laprovittola superlativo.

Ha sido ahora, con la ausencia del base argentino por lesión, que se está echando en falta el liderazgo de Satoransky, justamente en dos derrotas consecutivas ante rivales de mucha entidad como el Madrid en Euroliga (65-64) y el Valencia Basket (71-68).

Muchas dudas y el equipo se contagia

Sin el de Morón, el checo tenía que coger claramente las riendas del equipo con la ayuda de Jokubaitis como ‘escudero’. Pero lo cierto es que no ha estado nada acertado ni en la dirección, que ha de ser su punto fuerte, ni tampoco en anotación, un tema menor en su repertorio pero que siempre debe estar presente.

Avui és l'aniversari de 𝐒𝐚𝐭𝐨𝐫𝐚𝐧𝐬𝐤𝐲! 🎉



Moltes felicitats, Tomáš! Feliços 3⃣2⃣🎂



𝙃𝙖𝙥𝙥𝙮 𝘽𝙞𝙧𝙩𝙝𝙙𝙖𝙮, 𝙎𝙖𝙩𝙤 💙❤ pic.twitter.com/jPc2nQKr6V — Barça Basket (@FCBbasket) 30 de octubre de 2023

Tanto ante el Madrid como el duelo ante el cuadro valenciano, Satoransky mostró demasiadas dudas dirigiendo al equipo, perdiendo balones y en definitiva, no dando la confianza necesaria a sus compañeros en ataque.

De hecho, ha sido Jokubaitis el que ha mostrado más determinación en el juego –aunque también con errores- que ha llevado a Roger Grimau a confiar muchos minutos al lituano en detrimento del ex NBA checo.

Sato, un puntal del equipo

Con su altura (2,01) y su experiencia en la Liga, Satoransky tiene que ser uno de los puntales del equipo, convencerse que su liderazgo se ha de traducir en el campo en asistencias y también en puntos importantes desde larga distancia o convirtiendo tiros libres clave como dejó escapar en los instantes finales ante el Madrid.

El checo debe despertar porque Laprovittola posiblemente no esté en condiciones todavía de jugar el jueves ante el Panathinaikos y el equipo no puede permitirse una nueva derrota para no entrar en la primera gran espiral negativa de la temporada.