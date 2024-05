La fiesta de las campeonas en la Plaça Sant Jaume: "Tenemos la mejor afición del mundo"

Las Champions se celebran en la Plaça Sant Jaume, como marca la tradición. Las campeonas de Europa salieron al balcón del Palau de la Generalitat y del Ajuntament de Barcelona -unas horas después de aterrizar en Barcelona- para continuar con la fiesta que empezó en Bilbao y entonar el mítico “Ja la tornem a tenir aquí, culers!” para toda la afición.

Con una puntualidad británica llegó la expedición en bus al corazón de la capital catalana. El uniforme de la tarde, los pantalones del traje de Herno y la camiseta de campeonas, con el lema ‘Movem el món’. La medalla dorada colgada en el cuello y gafas de sol para disimular los efectos físicos de la fiesta de la noche en tierras vascas y de la resaca, también la emocional.

Llegó Alexia con la Champions; Graham y Torrejón, con la Copa; Patri y Paños, con la Liga; y Paredes, con la Supercopa. Las cinco capitanas más la noruega, máxima goleadora del equipo esta temporada, acompañadas del presidente, Joan Laporta, de la vicepresidenta Elena Fort y del directivo responsable del femenino, Xavi Puig, entre otros miembros de la Junta y Comisión. Y Pina y Cata Coll -quién sino- lideraban los cánticos a su llegada.

Las recibió primero el presidente en funciones de la Generalitat, Pere Aragonès, a las puertas del Palau. Y en el Pati Gòtic hablaron, acompañados de toda la plantilla y con el ‘staff’ a un lado -también con Fort, Puig, Laura Vilagrà (vicepresidenta en funciones del Govern) y Anna Caula (Secretària General de l’Esport), además de Aragonès, Laporta, Giráldez y Alexia.

Los discursos de Alexia y Giráldez

La capitana, sin voz, dijo que “ya hemos conseguido la tercera, dos consecutivas, algo muy difícil de hacer, histórico”, agradeció “a todas las personas del club que nos lo dan todo para que podamos hacerlo” y el apoyo a la afición, pidió un aplauso para todas las jugadoras y ’staff’ y aseguró que “seguiremos haciendo historia, iremos a por más”.

El discurso de Alexia en el Palau de la Generalitat tras conseguir su tercera Champions / María Tikas

Giráldez, con un discurso en la línea del de Alexia, aprovechó también la ocasión, ya que está viviendo sus últimos días en Barcelona después de doce años, para despedirse -aunque dijo que no era una despedida- de Catalunya, que ha sido su segunda casa y que ha visto nacer a su hijo, Cíes. “Soy gallego y estoy muy orgulloso de serlo, pero una parte de mí muy grande es catalana y estoy muy agradecido por ello”.

Y también dedicó el gallego unas palabras a Laporta y a Marc Vivés. Del segundo dijo que le debe su carrera porque fue el primero en confiar en él en la Federació Catalana. Y al presidente agradeció la confianza y “por haberme mostrado siempre tu apoyo, no solo en público, sino también en privado”. Y añadió: “Es cierto que no seguiré la próxima temporada, pero he estado muy feliz en el Barça y os llevaré siempre en el corazón”.

Las reinas de la fiesta

En los balcones del Palau de la Generalitat y del Ayuntamiento, tras el acto protocolario con el alcalde Collboni, llevaron la batuta Patri Guijarro, Claudia Pina y Cata Coll. Aunque también Alexia y el resto de las capitanas. La de Mollet hizo cantar ‘Un dia de partit’ a todos los presentes en la Plaça Sant Jaume -repleta de camisetas con su nombre, el de Aitana, el de Mapi, el de Graham, el de Engen, el de Mariona, etcétera- y agradeció el apoyo de toda la gente que se desplazó a Bilbao.

Pina repartió el micro e hizo saltar a todos los culés al ritmo del ‘Boti, boti, boti, madridista qui no voti’. Cata hizo una crónica ‘express’ de la noche, recordando la broma de los churros por la mañana después de una buena fiesta. Walsh pronunció -con un acento muy mejorado- el ‘Adéu, Andreu’ del año pasado. Bronze, su ‘calma, calma’. El 'Sweet Caroline' para Graham -que ya es un clásico en el equipo-. El '¿Cómo están los máquinas?' de Mapi. Las palabras de agradecimiento de Jana, que tiene discurso de capitana. El 'El Barça és la nostra vida' de Bruna y de Ona Batlle, que ha vuelto a casa este año y lo ha hecho con un póquer.

Giráldez se acordó de Oshoala. Paños se despidió de la afición tras nueve temporadas y dijo que "siempré seré culé, es un orgullo ser parte del mejor club del mundo". Mariona sintió cómo 2.300 personas le pedían que se quede. Y Brugts entonó el himno del Barça con un catalán perfecto.

Para acabar, ya una vez en la plaza, las jugadoras se abrazaron mientras sonaba el ‘We Are The Champions’ de Queen y pusieron rumbo hacia el bus que las llevaría de vuelta a la Ciudad Deportiva. Eso sí, algunos afortunados que estaban en primera fila se llevaron firmas y fotos con sus jugadoras favoritas