El Barça, a evitar una situación límite contra Unicaja en 'semis'

El cuadro azulgrana visita este domingo a los malagueños (18.30 horas) con 1-1 en la semifinal de la Liga Endesa Dar la talla en intensidad, en físico, en el rebote y ser regulares durante el partido serán clave para los de Saras

La derrota del viernes en el Palau ante Unicaja (79-88) equilibró el cruce de semifinales de la Liga Endesa (1-1) y desnudó una vez más el gran defecto del Barça de Saras: la irregularidad.

No será porque el técnico lituano no lo reitere sin solución de continuidad. Lo cierto es que es una auténtica pena, ya que el cuadro azulgrana hace las cosas bien y raya a muy buen nivel durante todo el curso, pero esas idas y vueltas dentro de los partidos han costado caras ya demasiadas veces y no parecen estar en vías de solución.

Pasó en las dos últimas finales de la Supercopa ante el Madrid, en los cuartos de final de la pasada Copa del Rey frente a Unicaja o en las semifinales de la Final Four de la Euroliga contra los blancos. Y el viernes, con un pésimo inicio (1-14), 20 excelentes minutos (54-49) y un nuevo final horrible (79-88).

Un gran rival

Este pecado capital cobra aún más trascendencia ante un equipo como Unicaja que actúa como un metrónomo, que no baja nunca los brazos y en el que Ibon Navarro ha sabido crear un ejército con 12 ‘guerreros’ resilientes.

Tyson Carter, un jugador diferencial | UNICAJA

Pese a que la magia corre a cargo de Brizuela, la ‘Mamba’ no es tan importante como podría parecer. Antes habría que citar al dúo Tyson Carter-Kendrick Perry, capaz de reventar partidos. O a la versatilidad de Osetkowski. O a la solvencia de David Kravish y de Will Thomas. O la potencia de Melvim Ejim. O la efectividad de Kalinoski. O incluso los minutos de calidad en defensa de Alberto Díaz. Todos forman un bloque que ya hizo historia conquistando la Copa del Rey y que no se conforma.

Partido decisivo

El Barça se juega muchísimo este domingo a las 18.30 horas en un Martín Carpena que será una caldera y que llevaba seis años sin ver a los suyos en ‘semis’ (3-0 contra el Madrid en el curso 16-17). Perder obligaría a los de Saras a ganar dos partidos seguidos, el primero también en Málaga (martes, 21 h). Y los dejaría en una situación límite que se tratará de evitar ganando este tercer duelo.

Mirotic volvió el viernes a las dudas con un partido muy gris que hizo recordar su pésima semifinal de la Euroliga contra el Madrid. Desde entonces había rayado a un gran nivel que debe recuperar este domingo.

Mirotic no estuvo nunca a gusto en el segundo partido | JAVI FERRÁNDIZ

Otro punto clave es el rebote. Más que altura o kilos, Unicaja demostró en el segundo partido que el mejor argumento para dominar los aros son las ganas, el cerrar el rebote y lanzarse como posesos. Así atrapó nueve Melvin Ejim con sus dos metros ‘pelados’ mientras Sertaç Sanli y sus 212 cm se iban de vacío.

Por cierto, habrá que ver cómo se encuentra Mike Tobey tras dañarse un tobillo en el Palau en la primera parte y no volver a jugar.