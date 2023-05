Mirotic: "Es el peor día de mi carrera profesional, pido perdón"

El capitán azulgrana naufragó ante el Real Madrid anotando tan solo tres puntos en todo el partido El Barça volvió a tropezar con el conjunto blanco y perdió por 66-78

El FC Barcelona se despidió una temporada más de la Euroliga de la manera más dura. El equipo de Sarunas Jasikevicius perdió en las semifinales de la Final Four de Kaunas por 66-78 ante el Real Madrid, en un partido que estuvo marcado por la mala actuación de Nikola Mirotic.

El capitán del equipo se vio superado en todo momento por el sistema defensivo del equipo blanco y únicamente pudo anotar tres puntos, una lanzamiento de dos y un tiro libre. En cuanto a su rendimiento desde la línea del 6,75, Mirotic firmó un 0/7.

Tras acabar el partido, el '33' del Barça no rehuyó de su responsabilidad y dio la cara para analizar lo sucedido ante su ex equipo. El discurso de Mirotic fue claro y sincero, y no dudó en disculparse con la afición azulgrana tras su pobre actuación ante el Real Madrid.

MIROTIC: "PIDO PERDÓN, ES EL DÍA MÁS DURO DE MI CARRERA"

"Hemos fallado a la gente, yo he fallado a la gente, así que pido perdón. Es el día más duro de mi carrera, no hay muchas oportunidades como esta y ya son demasiadas perdidas. Una más en un año en el que por fin piensas que las cosas van a salir y que deben salir bien y al final no pasa. Es lo que más me duele. Siento que no he estado para el equipo, que no le he ayudado y tengo que analizar el motivo", confesó un Mirotic que quiso tener palabras de afecto para la afición: "Han sido un 10 todo el año", explicó.

INCÓGNITAS SOBRE SU FUTURO

Además, en declaraciones recogidas por RAC1, Mirotic ha dejado abierta la puerta a tomar alguna decisión en clave de futuro: "Es el día más duro de mi carrera, he fallado al equipo y a la afición. Pido perdón por el desastre de partido que he hecho hoy. No sé que pasará en el futuro", concluyó.