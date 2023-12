Un Barça - ASVEL bajo el aura de Wembanyama

Con solo 19 años (cumplirá 20 el 4 de enero), el francés Victor Wembanyama ya lleva meses y años rompiendo récords en Europa y ahora en la autoproclamada mejor liga del mundo. El pasado 22 de junio emuló al italiano Andrea Bargnani al convertirse en el segundo europeo en ser número 1 del Draft... pero su historia no tiene nada que ver con la del excompañero de Calderón en los Raptors.

Dotado de unas condiciones físicas innatas e impresionantes con 2,24 metros de altura, una envergadura de casi dos metros y medio (244 centímetros y una capacidad para subir la bola como si de un base se tratase, el de Le Chesnay lleva maravillando desde su etapa en las categorías inferiores.

Encumbrado ya al estrellato del baloncesto mundial pese a haber ‘caído’ en unos nefastos Spurs que a duras penas mantendrían el tipo a la Euroliga y que no optarían a nada sin él, ‘Wemby’ tiene un pasado en el Barça y en el ASVEL Lyon Villeurbanne, dos equipos que se enfrentan este viernes a las 20.30 horas en el Palau.

Cantera azulgrana

Que Wembanyama acabaría en la NBA era tan seguro como que a -10ºC no llueve, sino que nieva. Y eso que sus primeros contactos con el deporte los tuvo como portero de fútbol y con las artes marciales como judoca, pero el pasado como baloncestista de su madre, Elodie de Fautereau, fue clave para que se pasase a la canasta y en 2004 ingresó a los 10 años en la estructura de cantera del Nanterre 92.

'Wemby' vistió la camiseta del Barça / ACHPHOTO

El Barça lo seguía de cerca desde hacía casi dos años y consiguió el sí de su madre para que disputase como azulgrana la Minicopa Endesa de 2018. El equipo que dirigía Carlos Flores acabó tercero con 16 puntos, 15 rebotes y +32 de valoración del francés en la final de consolación contra el Joventut.

Sin embargo, no se quedó en el club. "Me encanta progresar y necesito enfrentarme a desafíos, me gusta que me digan claramente las cosas, aunque eso sea desagradable de escuchar", explicó recientemente el astro del baloncesto.

Un curso y no tres

Esa personalidad que mostró ayudado por su familia con tan solo 14 años fue una clara muestra de que Victor Wembanyama era mucho más que un proyecto de baloncestista llamado a marcar una época.

Wembanyama, con el ASVEL contra el Madrid / EFE

Volvió al Nanterre y en febrero de 2020 maravilló en Kaunas en el clasificatorio para el Adidas Next Generation y maravilló ante el Zaragoza con 22 puntos, 15 rebotes y nueve tapones. Tras dos temporadas en el primer equipo, en 2021 el galo firmó por tres curos con el ASVEL Lyon Villeurbanne para jugar en la Euroliga.

‘Wemby’ empezó la campaña 2021-22 con 17 años recién cumplidos y fue elegido por segunda vez seguida ‘mejor jugador joven de la LNB Pro A’. Ofreció grandes pinceladas en la Euroliga, pero escuchó a su familia y en 2022 se apartó de los focos aprovechando una cláusula de salida de su contrato y firmó por el Metropolitans 92. Allí dio completó su proceso de maduración para dar el salto el pasado verano a los Spurs de Gregg Popovich.

Vuelven Jokubaitis y Vesely

Buenas noticias para Roger Grimau. Cinco días después de la explosión ofensiva contra el Bàsquet Girona (115-78), el Barça recibe este viernes a las 20.30 horas al ASVEL en lo que supondrá el regreso de Rokas Jokubaitis y de Jan Vesely tras sus problemas físicos (también se perdieron la victoria por 90-92 ante el Maccabi).

El Barça quiere otra victoria en el Palau / DANI BARBEITO

El checo también se perdió la derrota en Murcia como consecuencia de un golpe en la zona lumbar que sufrió en el partido anterior contra el Valencia y el lituano arrastraba dolencias en la cadera.

Los azulgranas buscan su novena victoria para acercarse a una del líder Real Madrid que cayó en la prórroga ante el Fenerbahçe (100-99) y los franceses, huir de la penúltima plaza tras la dolorosa derrota de la pasada jornada con dos prórrogas ante el Baskonia (100-101).

“El ASVEL es un equipo con mucho físico y con jugadores potentes que pueden penetrar y ser peligrosos. Tenemos nuestros mecanismos, pero será difícil”, avisó Roger Grimau.