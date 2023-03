Llopis se mete en la final de 60 vallas, Ureña sueña y Guerra, sexto

El valenciano logró el tercer mejor tiempo de las semifinales (7.58) y Kevin Sánchez cayó por una sola centésima Jorge Ureña tiene el bronce a 61 puntos en el heptatlón y Jaime Guerra se quedó a 16 cm en 'territorio Tentoglou'

La selección española encarará este domingo por la tardeen Estambul sin medallas pero con muchas expectativas el cierre del Campeonato de Europa de Atletismo en pista cubierta que se está disputando en el imponente Atakoy Athletics Arena, prácticamente enfrente de donde ha forjado sus dos títulos de la Euroliga de baloncesto en Anadolu Efes de Ergin Ataman.

La mejor noticia de una corta matinal la ha protagonizado Quique Llopis. En ausencia del Asier Martínez (bronce en 110 metros vallas en los pasados Mundiales de Eugene), el de Gandía se presentaba en Turquía como una de las grandes opciones españolas después de haberse proclamado campeón nacional en Gallur.

Y el atleta del Playas de Castellón ha respondido a las mil maravillas, con una actuación en progresión para imponerse con cierta autoridad en su semifinal con 7.58, a 10 centésimas del récord español que comparte con otro ausente como el hispanocubano Orlando Ortega.

Le siguió otro candidato como el galo Kwaou-Mathey (7.61) y en la otra serie brilló quizá el gran favorito, el suizo Jason Joseph (7.50). Y el polaco Szymanski acreditó 7.54). "Me he vuelto a encontrar bastante bien. A mí me cuesta correr por la mañana y mira, he hecho 7.58. Ahora a tratar de descansar un poco y esta tarde iremos a por todas", explicó Llopis con una naturalidad que llama incluso la atención.

No fueron redondos los 60 vallas por una sola centésima, la que le faltó a un excelente Kevin Sánchez para completar un fin de semana mágico. Llamado a última hora por la baja de Asier Martínez, el castellonense volvió a competir a la perfección y fue quinto en su serie con 7.75 (a siete centésimas de su mejor marca personal lograda este invierno) por los 7.74 que clasificaron al italiano Simonelli.

Gran debut de Kevin Sánchez en unos Europeos | RFEA

Aunque muy complicada, la opción de medalla matinal para España corría a cargo del debutante Jaime Guerra en salto de longitud. Y compitió bien, aunque con los 7,99 metros que acreditó en la clasificación se habría quedado a un solo centímetro de lo que habría sido un bronce histórico mientras bastantes centímetros por delante el griego Tentoglou y el sueco Montler libraban la batalla por el oro.

Guerra estuvo muy regular con cinco saltos por encima de 7,64, aunque se quedó un poco corto y el mejor fue de 7,84 para acabar sexto en su 'estreno' como internacional absoluto en una gran competición en la que se ha echado de menos a un Eusebio Cáceres a quien el atletismo debe un gran podio tras cuatro cuartas plazas.

Por delante, el heleno Miltiadis Tentoglou agrandó su leyenda con otro oro (8,30) y ya solo le falta el título mundial al aire libre ya que es el vigente campeón olímpico, universal en sala y europeo al aire libre y bajo techo. Por detrás, el eterno segundo sueco Tobias Montler fue plata con 8,19 al igual que en los dos Europeos anteriores y en 2022 en la cita continental al aire libre y en el Mundial en pista cubierta; y el rumano Bitan, bronce con ocho metros.

La voracidad de Miltiadis Tentoglou es insaciable | EFE

Jorge Ureña sigue soñando con el bronce al quedarse a 61 puntos a falta de los 1.000 metros gracias a los 7.83 que acreditó en los 60 metros vallas y a los 4,80 que ha franqueado a la tercera en salto con pértiga (en los Campeonatos de España se fue a 4,95 y en el que ha llegado a saltar 5,05). Con 5.161 puntos, se quinto y tiene a 39 puntos al estonio Lllimets y a 61 al alemán Eimel.

No se ha encontrado cómodo el excampeón continental de heptatlón en esta cita de Estambul pese a que ha tratado de sobreponerse a esas extrañas sensaciones y sigue en la brecha con ligeras opciones de bronce los 1.000 metros si consigue al menos una altura más en la pértiga mientras siguen porfiando por el oro el subcampeón olímpico galo Kevin Mayer y el noruego Skotheim tras sus espectaculares 2,19 en altura del sábado.

Ureña sigue rebelándose contra las malas sensaciones | EFE

Por otra parte, la ucraniana Yaroslava Mahuchikh cumplió los pronósticos en el salto de altura tras sus problemas en la calificación y se colgó el oro con autoridad y un mejor salto de 1,98 metros (falló tres veces sobre 2,03), seguida de la neerlandesa Britt Weeman con 1,96 (nueve récord de Países Bajos) y por la también ucraniana Kateryna Tabashnyk (1,94). Con esa misma marca, la serbia Angelina Topic batió su récord mundial sub'20... ¡qué futuro tiene la hija del mítico Dragutin Topic!

En cuanto a las vallas femeninas, gran sorpresa en las semifinales con la eliminación de la actual campeona mundial, la francesa Cyrena Samba-Mayela, quien con 8.00 se quedó a solo tres milésimas de la cuarta plaza que ocupó la húngara Kerekes. Es decir, que la final se presenta como una gran batalla entre la finlandesa Raetta Hurske (7.85 en esta matinal) y la campeona neerlandesa Nadine Visser (7.93).