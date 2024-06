La respuesta de Sergi Roberto al Barça

Sergi Roberto ha dado una nueva muestra de lealtad hacia el FC Barcelona. El jugador ya tenía apalabrada su renovación por una temporada cuando el club cambió una condición relevante, como es la inclusión de una cláusula para poder ser cortado de la plantilla a mitades de agosto en caso de que el club no disponga de 'fair play' financiero para inscribirle.

De la sorpresa inicial, el jugador pasó a un periodo de reflexión y ya ha tomado una decisión. Sergi Roberto continúa deseando continuar en el Barça y esperará a los acontecimientos que pueden suceder en el club durante las próximas semanas.

El de Reus aún tiene un mes de contrato, finaliza el 30 de junio, en el que confía en que lleguen buenas noticias para la entidad en forma de la activación de alguna palanca o la generación de recursos para que la economía salga a flote.

Fabián, en una acción contra Sergi Roberto / AP

Sergi Roberto tiene como prioridad el Barça, quiere seguir como capitán, una función que ha desarrollado de maravilla cohesionando el vestuario en una campaña difícil sin títulos. Además, cuando se le ha necesitado ha rendido a la perfección y el gran lunar fue su sanción en el partido de vuelta de la eliminatoria de cuartos de final de la Champions League ante el PSG. Con Sergi Roberto en el campo en el campo, y Christensen también sancionado, quizá la historia habría sido distinta.

Estudiará ofertas

De todos modos, Sergi Roberto no se cierra ninguna puerta. Debe estar preparado por si finalmente el club no está en disposición de renovarle. Su agencia de representación, Tactic Grup, atenderá las ofertas que puedan llegar. Por ahora, el futbolista no ha estudiado algunas que se han presentado ya que su mente solo estaba puesta en el FC Barcelona.

Sergi Roberto tendrá en cuenta a partir de ahora las diversas opciones que lleguen por si son suficientemente interesantes como plantearse un cambio de aires. El jugador todavía se ve con un nivel competitivo alto para seguir en una gran liga europea y aún está lejana la opción de marcharse a algún campeonato exótico. En el futuro quiere acabar su carrera en Estados Unidos, como él mismo ha reconocido.

Sergi Roberto se abraza con sus compañeros tras el segundo gol de Lewandowski frente al Valencia / Valentí Enrich

Con 373 encuentros a sus espaldas como jugador del conjunto azulgrana, tiene un gran prestigio y caché, aunque el dinero no es su prioridad. De haber valorado más la cuestión económica, probablemente ya no estaría en el FC Barcelona.

El jugador aceptó los últimos años renovar por solo una temporada con un sueldo muy bajo. Sin embargo, la situación económica del Barça es tan crítica que ni tan siquiera puede asegurar a día de hoy la inscripción de un futbolista con unos de los salarios más limitados de la plantilla.

La decisión de renovar a Sergi Roberto fue tomada desde la dirección deportiva comandada por Deco, con independencia de quién fuera el entrenador. El elegido ha sido Hansi Flick y el alemán está conforme con continuar con el mismo capitán.

Flick tiene muy buenas referencias del talante del canterano y, además, ha visto que es un futbolista que sobre el verde puede ofrecerle muchas soluciones tácticas. Su experiencia y saber estar en el campo son virtudes apreciadas por el míster alemán.