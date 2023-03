Esther Guerrero y Óscar Husillos se cuelgan otra medalla... de chocolate

La recuperada rozó el podio en los 1.500 en un gran regreso y el 'Expreso de Astudillo' acabó cuarto en 400 Lorea Ibarzabal y Adri Ben se metieron en la final de 800 y se exhibieron Femke Bol y Karsten Warholm en 400

No pudo ser y España afrontará este domingo en Estambul la última jornada de los Europeos de Atletismo en pista cubierta sin medallas en su casillero después de sumar otras dos cuartas plazas que se unen a la de Jesús Gómez el viernes en 1.500. Esta vez les tocó al ya excampeón Óscar Husillos en 400 metros y a la recuperada Esther Guerrero en el 'milqui'.

El 'Expreso de Astudillo' no pudo lograr su tercera medalla consecutiva en una final que se le había complicado mucho por sus dudas en las dos carreras anteriores que le obligaron a partir de la calle dos. En una final con cinco atletas superó a uno en la lucha por la calle libre y al final se conformó con la referida cuarta plaza (46.24) tras el astro noruego Kasper Warholm (45.35), el belga Watrin (45.44) y el sueco Bengstrom (45.77). Lesionados Iñaki Cañal y Manu Guijarro, ahora debe centrarse en la final de 4x400 del domingo junto a Lucas Búa, al joven Markel Fernández y al jovencísimo David García Zurita.

"Me ha tocado. Las ideas eran diferentes, pero creo que perdí la opción de medalla en la primera ronda por no ganar la eliminatoria. Una final más, ya llevo tres seguidas. Lo he luchado hasta el final, felicito a los tres medallistas y ahora a descansar porque este domingo tenemos una cita con el relevo", explicó Husillos.

Warholm reinó en 400 metros y Husillos fue cuarto | EFE

El atletismo fue un poco cruel con una atleta sensacional llamada Esther Guerrero, que ha sabido regresar por sus fueros con un enorme compromiso después de la grave lesión muscular que el año pasado la dejó fuera de los Mundiales de Belgrado en el mejor momento de su carrera deportiva. La pupila de Joan Lleonart llegaba a tope aunque algo corta de entrenamientos tras batir el récord español de la milla y destacó lo positivo de su actuación... que fue mucho.

La catalana estuvo en los puestos de privilegio durante toda la final de 1.500 con Bobocea marcando un ritmo infernal. La británica Laura Muir maniobró con habilidad y tomó la primera posición en la última vuelta para cumplir los pronósticos con su tercer oro seguido (4:03.40), seguida por la rumana (4:03.76) y por la polaca de origen marroquí Enaoui (4:04.06).

Guerrero tuvo que conformarse con la cuarta plaza con récord personal (4:04.86) y España saldó el 'milqui' con dos puestos de finalista gracias a la magistral séptima plaza de Águeda Marqués también con el mejor tiempo de su vida (4:08.72).

"Estoy muy contenta y lo quiero transmitir a todos los que me han ayudado. Era muy importante sentirme competitiva, me he encontrado muy bien y lo he dado todo, pero no he podido seguir a Enaoui. Es un año muy diferente, pero he aprendido mucho en 2022. Tenía ganas de demostrarme que podía y el 4:04 dice mucho de mí. Y ahora con ganas de verano", comentó Esther Guerrero. ¡Qué pedazo de atleta!

Esther Guerrero acabó cuarta en la final del 'milqui' | AFP

En las semifinales de 800 metros, Lorea Ibarzabal rayó a la perfección en su debut en un gran campeonato a los 28 años y se coló con maestría en la final con una tercera plaza en la primera semifinal y la segunda mejor marca de su vida (2:01.25). La madrileña ha rebajado hasta cuatro veces su mejor registro esta temporada hasta situarse como segunda española de siempre con 2:01.00, solo por detrás de la mítica Mayte Martínez.

La discípula de Uriel Reguero optará a todo tan solo dos semanas de proclamarse campeona de España por segunda vez en una prueba en la que parte como absoluta favorita Keely Hodkingson. A sus 20 años, la británica ya es una rutilante estrella del atletismo mundial y ganó la serie de Lorea con autoridad (2:00.05), demostrando por qué es la vigente reina europea de 800 metros tanto al aire libre como en pista cubierta.

Y en categoría masculina, España clasificó a uno de sus dos semifinalistas para la final. Quinto en los Juegos de Tokio, el exazulgrana Adri Ben se quitó su 'gafe' con la pista cubierta con una magistral actuación para imponerse en la segunda carrera con 1:46.82. "Las sensaciones han sido mejores que hace dos días. Ahora a pensar en lo que hemos hecho, a descansar y este domingo saldremos a por todas en la final", explicó el gallego.

El gallego Adri Ben estará en la final de 800 | EFE

Esa semifinal fue más rápida que la primera y ello acabó con las esperanzas de Javier Mirón, que ha regresado con mayúsculas a la elite después de casi dos años lastrado por las lesiones y acabó quinto con 1:47.89 (se quedó fuera de la final por 39 centésimas). En cuanto a los rivales de Ben, destacar al sueco Kramer pese a lo que sufrió para ser tercero aunque habría pasado por tiempos (1:47.11), el galo Robert (1:47.11) y quizá el bosnio Amel Tuka (1:47.43).

Tras no quedar nada contento con su actuación en las tres pruebas matinales, el alicantino Jorge Ureña logró por la tarde su mejor marca del año en altura (2.01 metros) y cierra la primera jornada del heptatlón en séptima posición con 3.287 puntos por los 3.447 que llevaba en los Campeonatos de España y que lo habrían situado tercero a 27 puntos del oro. Manda el campeón olímpico y recordman mundial francés Kevin Mayer con 3.474, seguido por el noruego Skotheim (3.455).

Una reina llamada Bol

Solo tiene 22 años y acaba de destrozar el histórico récord de la 'sospechosa' checoslovaca Jarmila Kratochvilova en 400 metros con 49.26. Femke Bol es la gran dominadora de esta distancia en pista cubierta, al aire libre y con vallas, donde mantiene una batalla con otra estrella como Sydney McLaughlin que hasta ahora se ha decantado para la estadounidense.

Tras conquistar tres oros en los pasados Europeos al aire libre (400 lisos, 400 vallas y relevo), este sábado se ha coronado en Belgrado con un tiempazo en las dos vueltas a la pista (49.85), su compatriota Lieke Klaver fue plata con 50.57 (¡ojo al relevo de Países Bajos) y la polaca Kielbasinska, bronce (51.25). "Ahora tengo que centrarme en el 4x400", recalcó Bol.

Femke Bol ya es una 'diosa' del atletismo | EFE

Hubo relativa sorpresa en la final masculina de 60 lisos. El italiano Samuele Ceccarelli, de 23 años, empezó el curso con una mejor marca personal de 6.72 que ha ido rebajando hasta presentarse en Estambul con 6.54, que rebajó hasta unos asombrosos 6.47 en 'semis' y que refrendó en la final para imponerse con 6.48 por delante de su compatriota y campeón olímpico Lamont Marcell Jacobs con 6.50 (ya le ganó en los Campeonatos de Italia) y al sueco Larsson, bronce con récord de su país (6.53) por una sola centésima respecto al polaco Kopec.

En la pértiga femenina, la finlandesa Wilma Murto hizo bueno su título continental del pasado verano colgándose también el oro bajo techo con un excelente mejor salto de 4,80 que supone un nuevo récord de su país por delante de la eslovena Tina Sutej (4,75) y la checa Svabikova (4,70).

Y en triple, primera medalla para los anfitriones y además de oro. Ausente la reciente mamá gallega Ana Peleteiro, la turca Tugba Danismaz batió su récord nacional con 14,31 para protagonizar una gran sorpresa por delante de la italiana de origen ucraniano Derkach (14,20) y de la multimedallista Mamona (14,16).