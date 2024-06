Ofensiva por Kimmich

Deco, director deportivo del Barça, sigue trabajando intensamente con el objetivo de confeccionar una plantilla de garantías para la próxima temporada. Lo hace como si el club estuviera saneado económicamente, pero consciente de que no lo está. Llega un momento en el que, de hecho, las operaciones se acaban frenando precisamente por ese motivo. Ha pasado con Guido Rodríguez, a quien no pueden asegurar, a día de hoy, que pueda ser inscrito. Eso sí, en el momento en el que su área reciba, si como indican desde el club que así sera, buenas noticias por parte de quienes llevan los números, Deco estará en disposición de ejecutar varias de las operaciones en las que lleva invirtiendo mucho tiempo.

No es este el caso de Josuah Kimmich, con quien han arrancado las negociaciones y se ha convertido en uno de los objetivos prioritarios para reforzar al equipo. Ya entraba en los planes de Xavi, que llamó directamente al jugador para mostrarle su interés, y también entra en los planes de Hansi Flick. El alemán le tuvo en el Bayern y también contó con el centrocampista en la selección alemana. Ambos se conocen perfectamente y la relación es buena.

Kimmich, junto a otros dos pilares del Bayern, Müller y Neuer / EFE

El Barça ya realizó una primera aproximación presentándole una oferta económica con la que abría fuego y daba por iniciadas las negociaciones. La propuesta, sin embargo, no alcanza las pretensiones del jugador, que actualmente tiene una ficha de 19,5 millones de euros brutos, según han publicado varios medios en Alemania. La economía blaugrana no permite demasiadas alegrías porque debe lidiar con un límite salarial escaso y, además, sigue sin poder invertir en fichajes el cien por cien de sus futuros e hipotéticos ingresos por ventas.

Es ahí donde el papel de Flick puede ser importante. El entrenador ya ha comunicado a Deco y a Joan Laporta que está dispuesto a ayudar en todo aquello que esté en su mano. En ese sentido, Hansi intentaría convencer al jugador de que se una al proyecto que acaba de iniciar en el Barça. Kimmich, pese a todo, solo ha rechazado la primera oferta, pero en ningún caso se ha negado a seguir hablando y el diálogo acaba, además, siendo directo porque Josuah ejerce como su propio representante.

En marcha una nueva oferta

Joan Laporta entiende que rechazar la primera oferta forma parte de la más absoluta normalidad. Y es que el Barça es consciente de que tocará realizar un esfuerzo mayor para convencer a Kimmich, aunque, por supuesto, el propio futbolista también deberá poner de su parte si realmente quiere vestir la camiseta blaugrana. En este momento todo el mundo está jugando sus cartas y no hay prisa. El alemán está centrado en la Eurocopa de este verano, que se disputa en territorio germano y en la que la 'Mannschaft' quiere hacer olvidar su papel en el Mundial de Qatar en el que el seleccionador, precisamente, era Hansi Flick.

Flick, nuevo entrenador del FC Barcelona / FC Barcelona

Tampoco el Barça está en disposición ahora de ejecutar absolutamente nada relacionado con una operación a la que llega con un escaso músculo financiero y para la que necesita tiempo. Como pasa con las carpetas que tiene abiertas Deco, el club antes necesita cumplir el presupuesto, regresar a la normalidad del ratio ingresos/inversión y, entonces, estar en disposición de cerrar las nuevas incorporaciones que necesita el proyecto de Hansi Flick para plantar cara en la Liga y en la Champions, además del resto de las competiciones.

Un año más de contrato

Todas estas negociaciones entre Barça y Kimmich necesitarán, de llegar a buen puerto, el visto bueno del club con el que tiene contrato en vigor, el Bayern. Joshua acaba su vinculación el 30 de junio de 2025, por lo que cualquier acuerdo debe pasar, inexcusablemente, por alcanzar un pacto también con los bávaros. La posición de fuerza la tiene el jugador porque solo le queda un año y no parece que los alemanes vayan a poner demasiados problemas, aunque gratis, por supuesto, no saldrá.

Kimmich es objetivo prioritario para el pivote del FC Barcelona / AP

El conjunto de Múnich le ofreció la renovación y Kimmich no la ha aceptado, lo que abriría las puertas a que la entidad aceptara venderle para que no se fuera gratis en 2025. Todo está por ver porque el Bayern también podría apretar con una nueva oferta si el Barça no es capaz de seducirle del todo. Tampoco los blaugrana son el único pretendiente que tiene el centrocampista.