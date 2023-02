Husillos, Jordan Díaz y Llopis eclipsaron a todos

Jordan Díaz en triple (17,59) y Óscar Husillos (45.58) en 400 mejoraron sus récords; Llopis igualó el de Ortega en 60 vallas (7.48) Esther Guerrero, Nacho Fontes, Saúl Ordóñez y Xènia Benach también fueron muy protagonistas en el 'cierre' de los Campeonatos

El Campeonato de España en pista cubierta ha vivido este domingo un cierre extraordinario con dos récords de España obra de Óscar Husillos y de Jordan Díaz, con otro igualado de Quique Llopis, con el 'regreso' triunfal de Esther Guerrero o con la derrota del campeón mundial Mariano García.

Tras los espectaculares 45.92 que regaló en las semifinales para ganarse con creces su billete para el Europeo, Óscar Husillos estaba llamado a ser uno de los grandes protagonistas en la jornada final. No contento con su marca del sábado, protagonizó una exhibición aún mayor para reivindicarse como gran candidato a las medallas en la gran cita turca en la mejor carrera española de la historia en las dos vueltas a la pista bajo.

El 'Expreso de Astudillo' rozó la perfección para tomar la calle libre en cabeza e imponerse con 45.58 (mejorando por ocho centésima el que estableció él mismo en 2019 en Glasgow) por delante de un sensacional Iñaki Cañal (45.89, segunda marca de siempre) y de un no menos colosal blaugrana Manu Guijarro con 46.07. Es decir, que se van los tres a Turquía y... ¡ojo con el relevo!

Husillos, posando junto a su nuevo récord español | EFE

"Muy contento. La preparación está siendo muy buena y sabe que llegamos en el mejor momento a las competiciones y este ha sido el mejor test para los Europeos. El miércoles vuelvo a Madrid y en Estambul voy a defender el dorsal dorado", dijo Husillos en referencia a su condición de actual campeón continental que se sitúa segundo del año en Europea solo tras el genio noruego Karsten Warholm (45.31). "No sé qué decir. Estoy sin palabras. Jamás habría dado un duro porque estaría asentado en el 400, me veía en 100 y en 200", terció Cañal como en una nube.

El otro récord nacional de la jornada dominical lo protagonizó Jordan Díaz, un prodigio del triple salto nacido en Cuba que es español con todas las de la ley aunque no podrá representar internacionalmente a su nuevo país al menos hasta los Juegos Olímpicos de París. Y allí será un candidato firme a la gloria.

El atleta del Barça se puso el dorsal por segunda vez en todo el invierno y en sus tres saltos válidos estuvo por delante del récord nacional que estableció la semana pasada (17,49 metros). El habanero saltó 17,50 metros, 17,58 y unos 17,59 que quedan ahora como nueva plusmarca española de siempre. La segunda plaza fue para un Pablo Torrijos que sigue tratando de reencontrarse tras un calvario por problemas físicos (16,44) y el gran 'currante' José Emilio Bellido fue bronce con 15,66.

Jordan Díaz sigue lanzado a por el oro olímpico en París | RFEA

"Muchas gracias a todos, que me han apoyado al cien por cien. El récord también es para ellos. Estoy muy bien y eso que en invierno me cuesta. Esta temporada solo he saltado en la Copa y aquí. Iván (Pedroso) es un entrenador extraordinario y gracias a él y a mi equipo estamos así. Las marcas llegarán solas. Ahora a prepararme ya para el verano", comentó un optimista y ambicioso Jordan Díaz.

En la final masculina de 60 metros vallas que cerró el Campeonato llegó una de las marcas más impresionantes de toda la cita y no la realizó Asier Martínez, el flamante medallista de bronce en 110 metros vallas en los Mundiales de Eugene que no finalizó la prueba por un problema en uno de los saltos intermedios de la prueba.

Quique Llopis, otro sensacional atleta que peleó mucho con Luis Salort en sus inicios y que ahora estaba a la sombra del navarro, realizó una carrera perfecta para imponerse con 7.48, igualar el récord nacional que poseía el hispanocubano Orlando Ortega y situarse líder continental del año por delante del británico Prescod (7.49). Para completar las buenas noticias, Dani Cisneros fue plata con mínima europea (7.64) y Daniel Castilla fue bronce con solo 17 años (7.78).

Quique Llopis se ha encumbrado en los Nacionales | EFE

Los 800 masculinos depararon una final colosal en la que se produjo una relativa sorpresa por la derrota de Mariano García. El vigente campeón mundial en pista cubierta y europeo al aire libre se autoimpuso la responsabilidad de marcar un ritmo infernal y se convirtió en el gran 'culpable' de loa mejor carrera europea de todos los tiempos que se saldó con victoria de un Saúl Ordóñez que se reivindica.

El murciano lideró la final hasta el penúltimo metro a tres centésimas del ganador Saúl rdóñez (1:45.88) que fue bronce mundial hace cinco años con el reaparecido Javier Mirón (bronce y mínima con 1:45.98). Y ojo, porque Adri Ben fue cuarto con 1:46.12 y parecía fijo también para el Europeo. Esos 1:45.88 sitúan al ponferradino tercero en el listado continental del año tras el belga De Smet (1:45.04) y el propio Mariano (1:45.26). Menuda papeleta se le presenta al director técnico Pepe Peiró.

Espectacular final entre Ordóñez (162) y Mariano (159) | EFE

Eso si el de Cuevas de Reyllo va a los Europeos... "Yo solo sé correr y estudiar. Mi representante y mi entrenador decidirán y ya está. Saludos a mi pueblo y me alegro mucho por Javier Mirón después de tanto tiempo lesionado", explicó un Mariano que es tan bueno dentro como fuera de las pistas. "He cambiado muchas cosas para llegar fuerte la última vuelta. Los Europeos están cerquita, tengo el hándicap de que he corrido poco, pero ahora estoy muy bien", indicó el ganador Ordóñez.

Las dos finales de 1.500 metros levantaron al público de sus asientos. La catalana Esther Guerrero tenía una cuenta pendiente con los Campeonatos de España bajo techo desde la grave lesión muscular que sufrió hace un año en Ourense y se quitó "un peso de encima", como ella misma explicó tras la final a José María Rubí en los micrófonos de Teledeporte.

La gran Esther Guerrero se quitó un peso de encima | EFE

La atleta de Banyoles se mantuvo en la cabeza cuando María González aceleró la final y tiró con fuerza a dos vueltas y media de la llegada para llevarse tras de sí a Águeda Marques. Sin embargo, aún tenía un cambio guardado para imponerse con autoridad (4:10.48) a la segoviana (4:12.45) y a Marta García (4:15.84). "Me he quitado un peso de encima. Esta medalla sabe a mucho. Estoy muy contenta", explicó la discípula de Joan Lleonart.

Aún mayor fue la exhibición que regaló Nacho Fontes en las siete vueltas y media a la pista de Gallur con un cambio brutal pasado el primer mil que le permitió marcharse en solitario para imponerse incluso con demasiada superioridad atendiendo a la calidad de sus rivales en una final en la que finalmente no estuvo Jesús Gómez por la recalificación de Gonzalo García.

El granadino venció con 3:45.95 por delante del campeón sub'23 Mohamed Attaoui (3:47.31) y del recalificado García (3:47.49). "Tengo varias medallas ya, pero se me resistía el oro. Eso quiere decir que llevo bastante tiempo ahí y claro, es una gran alegría que reafirma lo que estamos haciendo", explicó un feliz Fontes.

Fontes reinó con autoridad en el 'milqui' | EFE

En 60 vallas femeninos la catalana Xènia Benach dio un paso más en su imparable proyección yendo de menos a más para imponerse con 8.07 para cerrar un fin de semana perfecto con marca personal y mínima para Estambul. La excampeona Tere Errandonea salió derrotada de este gran enfrentamiento y tuvo que conformarse con la plata (8.13) con la azulgrana Claudia Villalante bronce (8.19).

En 800 femeninos, Lorea Ibarzabal impuso su superioridad en una magnífica temporada en la que ha mejorado cuatro veces su marca personal hasta situarse segunda de la historia con 2:01.00 solo por detrás de la gran 'señora' del atletismo Maite Martínez. La madrileña tensó la cuerda cuando lo necesitó y se colgó el oro con2:04.10, seguida por Daniela García (2:04.53) y por la catalana Zoya Naumov (2:04.83).

En los 200 metros, Paula Sevilla dio una demostración de amor por el atletismo al saltar a la pista después de vivir un calvario con más de 38 grados de fiebre toda la noche. Contra el criterio de sus técnicos, la atleta de La Solana corrió y... se colgó el oro con 23.59 corriendo la primera serie. Ya en la serie 'buena', Esther Navero fue plata con la misma marca tras una espectacular caída en la parrilla y Paula García tuvo que conformarse con el bronce por una centésima (23.60).

Una griposa Paula Sevilla venció por milésimas | EFE

En categoría masculina, el favorito Adrià Alfonso, de tan solo 20 años, no dio opción a sus rivales corriendo por debajo de 21 segundos con una gran segunda parte de la carrera y marca personal (20.97) para imponerse a Fernando Virgilio (21.22) y a Miguel Gasch (21.35).

En los 400 femeninos, la blaugrana Eva Santidrián planteó una carrera perfecta con un primer 200 muy rápido para tomar la cuerda y mantener a raya a Laura Bueno. La azulgrana refrendó su título del pasado verano al aire libre con 53.05 por delante de la granadina con 53.69 y de la catalana Berta Segura (23.59), finalista en los 400 al aire libre en el pasado Mundial sub'20.

No estuvo a su mejor nivel la laureadísima María Belén Toimil en un lanzamiento de peso que dominó con enorme claridad con 17,37 metros, seguida a un mundo por la azulgrana Mónica Borraz (14,92) y por Judit Prats (14,34). Otra prueba que sigue floja desde la retirada de la vasca Naroa Aguirre es la pértiga femenina en la que se impuso Maialen Axpe a las órdenes del mítico 'Lobito' Ruiz con 4,40 metros, seguida por Malen Ruiz de Azua (4,25) y Andrea San José (4,10).